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杜紫宸／從恫嚇藝術看看誰才是大哥

聯合報／ 杜紫宸
「鄭習會」先於5月的「川習會」，有巧合，也有用意。圖為美國總統川普（右）2017年訪問北京，國家主席習近平（左）親自接待。中新社
「鄭習會」先於5月的「川習會」，有巧合，也有用意。圖為美國總統川普（右）2017年訪問北京，國家主席習近平（左）親自接待。中新社

若將國際政治視為高難度溝通藝術，威嚇正是最講究分寸的修辭；過輕則無人理會，過重亦反而失真。它不僅是情緒表達，更是一種經過斟酌計算、用以傳達意圖的訊號設計。國際舞台上，川普與習近平呈現兩種鮮明典型，前者如擴音器，聲響迅疾而直白；後者如回音牆，語調沉穩而反覆；前者使人瞬間震撼，後者令人難以猜測。這種差異，正是威嚇語言藝術的分水嶺。

川式威嚇特徵在於不留餘裕，他的語言畫面強烈、節奏緊湊；例如「把伊朗打回石器時代」、「（北約）不付錢，我們就不會保護他們」，無需詮釋，便直抵情緒核心。此類表述近乎結論宣告而非訊號傳遞，幾乎不預留任何協商空間。它不是邀請與理解，而是迫使對方感受壓力。其長處在於鮮明有力、難以忽視，能迅速占據注意力，缺點是張力往往在第一時間即被拉滿。

然外交與政治終究需要妥協與回旋，當高強度威嚇反覆出現卻未完全兌現時，外界反而逐漸形成一種帶有戲謔意味的解讀，甚至以「ＴＡＣＯ」（Trump Always Chicken Out）概括其模式。於是，威嚇不再只是威嚇，卻逐漸轉化為需要解讀的政治文本，既具震撼力，也帶表演性。久而久之，聽者學會的不是恐懼，而是先沉澱過濾。

相對的，習近平的語言更接近建制性語彙；他反覆強調「台灣問題是核心利益中的核心，不可（讓美國）逾越的紅線」，並重申「不會承諾放棄使用武力」。這些句式不追求當場震撼，而是在時間中累積重量，形成一條持續加深的行為界線。

其邏輯不在於瞬間說服，而在於長期內化，使對手逐步接受某種前提。優點在於穩定與可預期，但風險在於其語言高度制式、反覆出現，卻鮮少提供具體實施細節，久而久之容易被外界視為口號。

微妙的是，當指令停留在高度抽象的政治語言，下屬反而不敢揣測具體執行方式。若過度詮釋，可能越界；若執行失敗，責任卻需自行承擔。於是，原本用以強化威嚇對手的語言，卻在體制內部形成一種「不敢動、也不知如何動」的結構性約束。

若要比較誰更擅威嚇，其實不是風格之爭，而是壓力運作方式的差異。川普偏於瞬間施壓，以衝擊取勝；習近平重在長期維持，以耐力見長。兩者如雷霆與潮汐，一者震盪，一者浸潤。前者在反覆拉高與回落間，逐漸削弱邊際效果；後者則在穩定重複之中，讓語言的邊界被試探與消磨。

問題的核心在於信度，威嚇的效力不在聲量，而在能否被相信；不在語氣，而在能否落實。威嚇過於頻繁，市場與國際社會遂傾向折價解讀；語言過於穩定卻缺乏行動細節，對手與體制內部亦可能各自解讀甚至遲疑。訊號過載與鈍化看似對立，實則同樣削弱了威嚇的精準與效力，使其淪為需反覆判讀的語境。當兩種風格並存，外界的理解機制亦隨之轉變；對高聲量者先行過濾，對低頻重複者則觀望試探。

久而久之，效果關鍵不在語氣強弱，而取決於威嚇是否曾被兌現。揣摩比較誰是大哥，似乎並非關鍵；真正決定格局的不是誰更會嚇人，而是誰能讓語言與行動之間維持最小落差。只有能被兌現的威嚇才構成規則，否則再強烈的語言，終究只是遭忽略的背景噪音。

（作者為東海大學管理學院兼任教授）

美國 川普 伊朗

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