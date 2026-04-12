周陽山／鄭麗文通過了兩岸和平試煉

國民黨主席鄭麗文的大陸行是兩岸關係史上重要的里程碑，此行不但成功的化解了兩岸兵凶戰危、武力相向的困境，也讓中美台三角關係發生了關鍵性的變化。接下來，美國總統川普將面對「兩岸關係內政化」的新局勢，並因美國在對伊朗戰爭中的孤立局面，威脅盟友將要退出北約，轉而對華示好，尋求中國支持，進一步必將孤立台獨，甚至可能讓殘存的獨派訴求直接送上討價還價的菜單，進行估價和交易。

鄭麗文的成功關鍵有三：第一，她在南京中山陵的演講中做足了準備，直面歷史，不畏不屈！從日據時代到抗日戰爭，再到國共內戰和兩岸開放，將孫中山、國民黨和台灣民眾的大歷史觀，做了有機的整合與務實的鋪陳，並精準掌握和平的價值與合作的契機，徹底擺脫了台獨、媚日、依美的桎梏，為國民黨的兩岸論述開展新高度與大格局，也展現出她與大陸當局平等對話的充分底氣。由此看來，鄭麗文不但無懼民進黨的恐嚇與威脅，也不卑不亢，走出了先前藍營內部的紛爭和困擾，為兩岸和平開拓新的空間，也讓台灣同胞呼吸到清新鮮活的新氣息。

第二，她看到了台灣人在大陸發展的機遇，清楚表達「兩岸人民同為炎黃子孫，同屬中華民族，都受中華文化薰陶，都是中國人，一家人，理應攜手推進孫中山先生提出的振興中華」，「堅持九二共識，反對台獨」，在這樣的政治基礎上，「推進兩岸民間、基層、經貿、文化等各領域交流合作，支持青年交流發展，增進人民共同福祉」。相對的，習近平也回應要堅持「以正確認同促進心靈契合」、「以和平發展守護共同家園」、「以交流融合增進民生福祉」、「以團結奮鬥實現中華民族偉大復興」四項原則。他還表示歡迎台灣的農漁產品和優質商品進入大陸的千家萬戶。這不但廓清了兩岸關係就是「一家人」的本質，也徹底否定了「兩國論」的偏執與虛妄。

第三，國際情勢的發展對國共和談與兩岸和解十分有利。由於美國受到以色列的牽制，在中東戰場上為所欲為，無所不用其極，也引起歐盟各國強烈不滿，聯合國秘書長和梵蒂岡教宗均予譴責。在中東，絕大多數國家，包括埃及、伊拉克、約旦、黎巴嫩、突尼西亞在內，都認為中國比美國更可靠，更信守國際法。在東南亞，包括印尼、馬來西亞、新加坡、東帝汶、泰國、汶萊等國，有一半以上的政策領袖認為，應與中國而非美國結盟。在這樣的處境下，美國調查機構皮尤中心最近的民調顯示，只有三分之一民眾對川普的伊朗戰爭表達信服，這是他就任以來面臨的最大信任危機。在這樣的處境下，兩岸透過黨對黨會談表達和平解決兩岸問題的誠意與決心，並尋求進一步的和解與對話，自然是順應民意，符合國際氛圍，終而水到渠成！

或許有人會質疑，美國官方正在加碼施壓，要求台灣付出高額經費購買昂貴的美製武器，這豈不是對台灣安全的具體保證？但我們不要忘了，川普在暫停對伊朗的攻擊行動、推動和談之際清楚表達了他的真實意願：希望和伊朗和解協商，共同對「經過荷莫茲海峽的油輪課徵過路費」，這是川普的商人性格與利益選擇。如果上面的措辭改成「台灣海峽」，他到底會和誰談判呢？台灣究竟是在餐桌上還是菜單裡？（作者為金門大學兼任教授）