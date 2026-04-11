趙春山／鄭習會落幕，「人散曲未終」！

中國國民黨主席鄭麗文昨天與中共總書記習近平的會面，為她這次的「和平之旅」順利畫下句點；但「人散曲未終」，距離兩岸的持久和平，仍有一段漫長而艱困的路要走。

這次鄭習會的議程安排，看來有如二○一五年十一月新加坡馬習會的翻版，即本「求同存異」的精神，「各自表述」既定立場，但也保留了彼此心照不宣的空間。

從鄭習兩人公開談話的內容看，這次鄭習會最重要的成果是：希望經由民族和文化的聯結，形成「兩岸命運共同體」的關係，並且以堅持「九二共識」和反對「台獨」為政治基礎，建立制度化的兩岸和平框架。

鄭習會能否產生外溢效應，即把國共兩黨的「和解紅利」，擴大成為兩岸的「和平紅利」，關鍵在於國民黨能否重返執政。曾隨國民黨前主席連戰於二○○五年四月訪陸的鄭麗文，對此應有深刻的體會。

回顧馬英九在同年七月當選國民黨主席後，即把「連胡會」發表的五項願景列入國民黨政綱，並成為他二○○八年參選總統的重要政見。馬曾表示，他運用其中提到「九二共識」，為兩岸「搭建了一座跨海的和平大橋」。

在馬執政期間，兩岸對話的層級步步升高，台海無戰事，兩岸「外交休兵」，雙方簽訂了包括ＥＣＦＡ在內的廿三項協議。中共對此高度肯定，認為這是兩岸「大交流、大合作、大發展」的八年，且被習近平視為他上任後的重大政績。

相較於連胡會後的馬英九，鄭麗文此刻的處境是今非昔比。鄭習會雖提供她創造歷史定位的際遇，但也使她必須面對來自黨內和黨外的各種挑戰。

一是如何樹立中央領導權威，有效凝聚黨內對於大陸政策的共識。鄭麗文能在國民黨主席的選舉中脫穎而出，應歸功於黨內支持者的求新求變；但在一些傳統國民黨人的眼裡，鄭的政治背景和行事風格，仍是相當的「非典型」。

二是如何讓大陸政策成為整合在野陣營的力量。藍白合不能只是基於利益分配的考量。「道不同，不相為謀」，雙方因利益而結合，也有可能因利益而分離。

三是如何因應中共對台政策的戰術性調整。自習近平提出探索「兩制台灣方案」的倡議後，中共即把「促統」提上了議程。因此，中共目前是「反獨」和「促統」齊頭並進，以「軟硬兩手」來推展對台工作。鄭麗文反對「台獨」的主張，但恐怕無法對「統一」問題視而不見。

四是如何消除美國對國民黨大陸政策的疑慮。美國官方曾公開宣稱：「鼓勵兩岸透過建設性的對話，以和平方式處理兩岸議題。」但因民進黨的缺席，華府必然會戴上有色眼鏡，密切注視鄭麗文此行的一舉一動。

鄭麗文強調「美中並重」，意圖在和陸和親美之間找到平衡點；但台美中三方彼此缺乏互信，鄭此舉有如走危險的鋼索；尤其面對中美關係的「鬥而不破」，她還必須防止「顧此失彼」。

總之，由於民共交惡已升高到敵我矛盾的關係；因此，在民進黨執政下，鄭習會無法改變目前兩岸劍拔弩張的狀態。除非鄭麗文這次的和平之旅，能為國民黨在未來的台灣地方和總統選舉加分；否則，國共之間的任何「和平對話」，都有可能成為空談。 （作者為淡江大學榮譽教授）