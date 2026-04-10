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廖元豪／鄭習會、川習會，賴的珍奶之約呢？

聯合報／ ​廖元豪

國民黨黨主席鄭麗文受邀至大陸參訪，今將與中共中央總書記習近平會晤。美國總統川普已有多次川習相會，今年五月亦預計訪北京；近半年來，亦已有韓國、法國、德國、芬蘭等國的領導人訪華。可見在當前國際局勢下，不論政治立場為何，與中國大陸進行高峰對話交流已蔚為風潮。那麼，在地理、經濟、政治、軍事上都與大陸如此互倚的台灣，為何官方交流完全中斷，不能有賴習會呢？

賴總統曾經口頭上放出善意，希望請習近平喝珍奶。不管是否為選舉語言，至少這是一種願意對話的友善態度。但從賴總統上任後，幾乎把一切的兩岸交流都打成統戰或被統戰，這種「槓精」風格當然就不會有任何「賴習會」的可能。

先看看這次鄭麗文出訪中國大陸，民進黨各界是什麼反應？范雲與民進黨中國部說，鄭麗文及國民黨訪中，面對中共官員完全不敢提「中華民國」；等到鄭麗文在中山陵說了「中華民國」，陸委會又要說「陸媒根本不會報導」，范雲說這叫「遮遮掩掩」。鄭麗文與國台辦主任宋濤會面，只提九二共識，連「一中」都不說；親綠的中華亞太菁英交流協會說這是「刻意迴避一中原則」，是「借殼一中」。你要人家說的，人家說了；你不希望人家說的，人家不說，結果還是嫌棄挑刺，永遠不會滿意。為什麼？

因為現在的民進黨，完全沒有任何和解、妥協，甚至表面上雍容大度的味道，完全就是「槓精」作派。當年連胡會前，時任總統陳水扁還能對連戰說「連先生辛苦了，此行很有意義，祝你順利圓滿」，現在則是完全說不出一句好話。連個「我也想跟習主席喝珍奶」的應酬話，大概也懶得講。這就注定，鄭習可以會，川習可以會，賴習會難如登天。

「會」的重要性，從來不是那個會面的瞬間；更關鍵的是，「會」的前提就是擱置暫時無法克服的爭議，先找出雙方可以對話的項目。最重要的，就是以「成會」為第一要務，絕對避免觸怒對方、削人面子。如果會面目的就是找碴踢館、讓人不爽，那有什麼好見的？

其實別說「賴習珍奶會」，光看賴政府在台灣政治那種「與天／地／人鬥，其樂無窮」的搞法，就知道在賴總統主政下，兩岸關係根本沒戲唱。

上任第一年，就搞史無前例的「大罷免」，以少數政府向立法院多數宣戰。「大罷免大失敗」後仍對立法院通過的法案，用超出人類憲法學極限的手段來抵抗—釋憲、覆議、不副署、不執行。

民進黨在立法院是少數，然而從大法官、ＮＣＣ委員、乃至公視董事人選，他們的提名幾乎都不肯事先低頭做政黨協商。如果鬥嘴、對抗是唯一的手段，且把任何「互退一步」都當成是屈辱，簡直比三不五時ＴＡＣＯ的川普還要有傲氣，那怎能領導台灣在當今的國際困境中，柔軟地找出出路？難道台灣是靠倨傲硬頸好鬥，取得今天的地位嗎？

不過我們無須全然放棄「賴習會」的可能。民進黨若願意釋放善意，求同擱異，中國大陸方面未必會刁難到底。而賴總統既然可在「非核家園」上髮夾彎而絲毫不覺丟臉、民進黨支持者也不會因該黨髮夾彎就憤而離開，那麼他是最有資格改弦易轍、承認「兩岸一家人」的領導者了。從槓精到髮夾彎，超越連戰、馬英九與鄭麗文，創造兩岸和平前景，賴總統盍興乎來？

（作者為國立政治大學法律學系副教授）

中華民國 美國 韓國 民進黨 兩岸 非核家園

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