黃齊元／和平關鍵時刻 台灣必須選擇

事到如今，川普總統已騎虎難下，不僅美國深陷泥淖，全世界都被他拖下水。過去半世紀，美國的海外戰爭多半以失敗收場，包括越戰、伊拉克、阿富汗戰爭；雖然贏了戰役，從戰略角度卻是失敗的。川普不知道見好就收，以為伊朗是另一個委內瑞拉，終於踢到鐵板。

《經濟學人》說這是「一場沒有策略的戰爭」，川普太相信他的直覺，不肯聆聽專業分析，依賴小圈圈作決策。如今美國盟友不願出兵，因為戰爭是美國發起的；美國人民普遍反對戰爭，因為物價上漲影響生計。川普唯一信賴的福斯新聞近期民調顯示，對川普施政的不滿意率比滿意率高一成八。

川普的談判招數已被對手看清，就是虛張聲勢、儘量威脅、聲東擊西、毫無誠信。這對於軟柿子如台灣有效，但對西方國家及伊朗已經失效。伊朗很明顯已作最壞打算，準備長期抗戰，封鎖荷莫茲海峽以拖垮美國經濟。川普開始落居下風，宣稱要在四月底前結束戰爭，等於亮出底牌；如果他再進行地面作戰，將是超級災難。

美國前中情局長評論川普近期表現，已經慌張亂了套。大家看穿川普在吹牛，如同他先前指責澤倫斯基手裡沒有底牌；同理，美國彈藥補給已經不足，川普的牌也快用光了。他搬南韓的飛彈去支援中東，台灣也將受到影響；《經濟學人》分析，台灣處境岌岌可危，軍購可能隨之延誤。

大陸已開始思考和平統一路徑，反觀台灣仍在積極思考備戰。著名的美國經濟學者薩克斯最近對台灣提出忠告：「美國不是台灣安全的保障，美國是戰爭的磁鐵，安全保障的關鍵在於和平、理解、談判。」台灣執政黨把大陸視為敵對勢力，若想追求和平，藍白必須合作才能解除戰爭危機；地方首長必須表態支持兩岸交流，這是未來安全的保障。

美國智庫布魯金斯研究所表示，不只川普總統，美國人民對中國的態度也開始轉變；有高達六成二的受訪者表示，如果中國的實力超越美國，他們的生活也不會變得更糟。很多人問「我們是否必須與中國開戰？」他們擔心自己的子女有可能在太平洋地區參戰，希望避免與中國發生不必要的對抗。美國從上到下都在轉向，台灣呢？

台灣政府的決策風格和川普很類似，就是小範圍黑箱作業。最近行政院經貿談判辦公室副總談判代表因病猝逝，引發遭長官霸凌的傳聞。事實逐漸清晰：對美談判局限少數人，中間過程工商界參與不多，鄭麗君只是收割成果。現在台美關稅談判困難重重，民進黨只好放棄提名鄭麗君參選台北市長。台美領導人均擅長大內宣，但最終還是必須面對現實。

美國有一部經典諜戰片「迫切的危機」，完整譯名是「清楚而燃眉的危機」，這正是美國今天的寫照，台灣又何嘗不是如此？很多事情除了領導人之外，大家都看得很清楚；問題是他卻是唯一有拍板能力的人，且有一意孤行的賭徒性格。中國或許已經贏了，這不只是一場戰爭，而是美國霸權瓦解、長期衰敗的開始。

晶片就是明日的石油，從川普掠奪石油，即可預測台灣的未來。川普威脅炸毀伊朗油田基礎設施，不惜玉石俱焚；美國曾有人建議摧毀台積電，並非不可能。真正能逆轉台灣毀滅道路的鑰匙，不在中美，而在台灣人民手裡。（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）