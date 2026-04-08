林中斌／美伊戰場 雷射發威？

「死光槍」曾是科幻小說裡的奇想。它自從一九六○年兩位美國科學家（T.H. Maiman & A. Javan）發明雷射，便成包括筆者的青少年時髦話題。進入廿一世紀，雷射武器發展為美國防的強項。

二○○四年十一月，美國安裝雷射在波音七四七客機於空中首次試射成功。○八年二月美國雷神公司雷射砲在伊拉克擊落兩枚來襲火箭彈。

一○年二月在加州外海美國空載雷射武器鎖定並擊落數百公里外的彈道飛彈。一○年七月美國艦載的雷射武器擊落加州外海三點二公里正在以時速八百公里飛行的靶機。

一一年四月，美國加州外海艦載雷射砲克服了風浪濕氣首度擊毀海上快艇。一五年六月十八日美國《國家利益》期刊報導，美國最新福特航母將有一萬三千瓦電力，三倍於之前的尼米茲航母，因此可配備雷射武器以擊落中國東風21-D的反艦導彈。

近日，美軍在伊朗遭遇挑戰，意圖求助雷射。美軍以昂貴而儲量將罄的飛彈對付伊朗廉價易產的無人機見證者。必須從南韓及澳洲運送中東補充，造成東亞飛彈短缺。於是興起了雷射打無人機的熱潮。

三月十三日紐約時報報導：目前美國用一枚四百萬美元的愛國者飛彈打一枚見證者無人機，花費是一百比一。打一台四萬美元的見證者無人機，美艦載雷射一發才三點五美元，花費是一萬一比一。

愛國者對見證者，與雷射對見證者，兩廂相比懸殊驚人。

但是以雷射剋見證者，有以下的局限：

●雷射受限天氣及群攻。雷射需要照射在無人機薄弱部分三秒或更久，像噴火燈般的破壞遠方無人機內部。潮濕的空氣會彎曲雷射光，霧氣會阻礙雷射光而不能達標，浪花和海沙會損壞雷射的光學儀器。對付群攻的無人機，應接不暇的雷射無法反制。

●美國中東艦載雷射裝配延宕。雷射武器長期領先全球的美軍，然而近年來在軍艦部署上落後。二四年二月《國防新聞》報導，至少五艘紅海軍艦仍然未裝配計畫已久的高能雷射槍。美海軍將領所擔心的是紅海海運咽喉曼得海峽將受封鎖。果然，今年三月廿八日，伊朗支持的葉門武裝部隊青年運動正式參戰。擾亂紅海航運是青年運動破壞力量最大的籌碼。

●雷射玻璃需中國出產的稀土元素。產生高能雷射需要添加稀土雜質例如鐿進玻璃裡。高性能雷射需用鎵作的半導體。兩種元素都出產於中國，產量不多而且受嚴格管制。

●伊朗見證者易於製造及發射，而且命中率不減反增。今年三月廿九日《紐約時報》報導，伊朗發射無人機及導彈頻率比二月底開戰初期銳減九成。但伊朗武器命中率自三月十日以來，已增加一倍，似乎摸索出突破以色列防空系統的訣竅。

三月一日伊朗發射四百枚見證者無人機，三月底仍然發射七十至九十枚一天（紐時三月廿五日）。有四十年發展歷史的見證者，在個人家中彎折鋁片即可製造，在卡車後方的架子上就可發射。至今伊朗儲量很可能仍有數千枚。極具機動性和隱蔽性。

（作者為華府喬治城大學外交學院前講座教授，曾任國防部副部長，著有《偶爾言中》）