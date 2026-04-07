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趙建民／鄭麗文的兩岸平衡之旅

聯合報／ 趙建民
國民黨主席鄭麗文7日啟程訪問中國大陸。記者林伯東／攝影
國民黨主席鄭麗文7日啟程訪問中國大陸。記者林伯東／攝影

帶著半數國人的祝福，以及另一半國人的怨懟，鄭麗文開啟了大陸行程。此行能否撥雲見日使得臺海和平再現，或將加劇國內紛爭，甚至影響鄭麗文在黨内的領導地位，國人拭目以待。

面對兩岸僵局，鄭麗文訪中可謂水到渠成。自從開放探親以來，國人對兩岸關係的態度，大約以十年為期，出現交流或疏隔的鐘擺。太陽花學運改變了馬政府形塑的交流民意，加上香港反中運動推波助瀾，台灣反中民意高漲。然而，賴清德執政朝野對抗施政乏善可陳，反中民意降溫，去年底聯合報的兩岸和戰民調，六成三的民眾不滿賴的兩岸表現，近九成民眾希望維持兩岸溝通管道。而川普對中的戰略核心在於經貿，賴清德的衝撞橫生枝節，看起來川皇不反對國共對話。

雖然如此，鄭麗文大陸行難度空前，必須做好平衡。

首先，在虛擲兆元經費打造新能源造成貪腐黑洞、最終卻在幫美國做核電生意的考慮下，賴政府終於宣布終結非核，加上對美關稅談判不但送走護國神山、出讓國防主權，近傳協議中取消農產品防衛措施，而美國進口專利藥品台灣未列優惠國，施政迭獲民怨。作為民進黨所剩唯一神主牌，反中必須挺住，賴清德勢必全力編織鄭麗文的親中圖像。

其次，在反中議題炒作下，總統大選國民黨連敗兩陣，黨内出現兩岸和平與選舉優先的路線糾結。美麗島電子報民調顯示，多數民眾認爲鄭習會不利選戰，國民黨立院黨團對出訪大陸並不熱衷，日前連勝文為文提醒鄭麗文「謹言慎行、謀定後動」，反應了該黨部分人士反對但又不願明言的苦處。

第三，新地緣政治對抗、香港雨傘運動加上新冠病毒，使得中國在西方的形象一落千丈，現在雖因川普的不友善迫使西方國家加強對中交流，但反中民意仍居高不下。

第四，新國際地緣政治引爆中國最擔心的台獨國際化問題，從「一國兩制台灣方案」，到新時期解決台灣問題總體方略，中共同步加速反獨、促統，對軍事手段的依賴，超越交流融合政策。

新環境多元牽制，鄭麗文此行的可塑性不如連戰時期的首次破冰。面對「親中賣台」的主權之譏，鄭麗文在南京面謁中山陵時，必須帶出中華民國的跨海歷史，此舉不但為兩岸政治互信提供基礎，並可自中華民族的歷史脈絡中找回定位，反擊中華民國台灣化的圖謀。中共在十五五規畫中，仍強調兩岸和平發展的主題性，但解放軍對台軍演針對性高，不但弱化了兩岸和平發展的承諾，也為政客操作反中提供素材。執政黨批評以國防預算換取鄭習會殺傷力大，如何建構兩岸和平預料將是鄭習會的核心議題，若能得到善意回應確保台海中線，此行不虛。

地緣政治導致產業鏈重組，台商得失兼有，而政府卻拒絕經營大陸市場，鄭麗文幫助業界發聲理所當然。但兩岸峰會的更大意義，在於和平交流的制度化。鄭麗文以一己之力，已經使得原來幾已不復聽聞的「九二共識」起死回生，若再接再厲將國人期待的兩岸和解帶出雲端，將主觀期待落實為對和平的行動支持，使得兩岸和平免除政治干擾，從而讓交流回歸常態，若然，二次和平的曙光不遠矣！（作者為中國文化大學社科院前院長、陸委會前副主委）

國民黨 中華民族 中華民國

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