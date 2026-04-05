蘇益仁／氣候變遷下登革熱防疫的挑戰

國家衛生研究院三月廿七日舉行國家蚊媒防治中心成立十周年紀念大會，中央地方防疫長官及學者專家出席，並頒獎防疫有功人員。在大會中個人也以總召集人身分，提出過去十年蚊媒防治中心成立十年的回顧，也標誌著台灣登革熱在科學及科技防治上的一個里程碑。

二○一五年由於台南及高雄發生嚴重的登革熱疫情，有四萬多人感染及兩百多人死亡，加上觀光及經濟受到重創，使中央及地方首長意識到問題的嚴重性；加上氣候變遷，全球登革熱疫情日益嚴重，因此在二○一六年，當時的台南市長賴清德及行政院長張善政聯手推動國家蚊媒防治，由國家衛生研究院成立蚊媒防治中心，提供研究計畫供學界提出蚊媒科學及科技知識的引入，並結合地方衛生局登革熱中心的成立，除了早期孳生源清除及防治外，還強化早期偵測境外移入個案及醫療體系早期發現病例，中央、地方、學術界整合了登革熱的全面防治及指揮體系，是繼ＳＡＲＳ之後，台灣防疫上的重要成就。

在過去十年間，除了二○二三年有一次疫情外，中心成立最明顯的成效是境外移入個案每年顯著增加，本土病例卻大量減少至個位數，也彰顯出在氣候變遷國際疫情嚴峻下，台灣很不容易地守住了本土疫情。

但兩年前雲林北港在國衛院蚊媒中心的監測下，發現了埃及斑蚊的蟲卵，引起台灣登革熱疫情可能北移到北回歸線以北，或是登革熱疫情可能本土化的隱憂。中央及地方政府也開始思考仿照新加坡等國家，進行沃巴氏菌及基改蚊的埃及斑蚊施放科技，以控制成蟲的孳生，但基於效果及成本考量並未付諸行動。

這也印證當年連日清教授反對沃巴氏菌的施放，他認為埃及斑蚊是外來物種，只要控制孳生源即可控制疫情。

綜觀國家蚊媒防治中心在過去十年來的科學及科技防疫措施，包括以無人機投藥、誘蚊筒偵測病媒密度及孶生源清除、以ＧＰＳ定位預測疫情的擴散、早期血清檢測病毒感染以發現隱性感染者，以及醫療體系早期發現病患，現階段的這些病媒蚊防疫措施，能否在氣候變遷大環境的改變下，仍能守住登革熱在台灣未本土化的現況，是國家蚊媒中心及疾管署未來的大挑戰。

登革熱防疫的成功除了防疫單位及學術界的合作之外，最難得的是地方防疫人員及基層行政人員在烈日下挨家挨戶清除孳生源及噴藥防治，其辛苦非外人所能體會。

國家蚊媒防治中心防疫人員也以計畫編列，工作不穩定，防疫期間南北奔波，也未提供交通工具，工作十分辛苦，留住人才不易。因此，建議政府應對參與防疫的人員提供特別加給，並建立一個永續的體制，方能應對未來的挑戰。

此外，值得一提的是，當年賴清德市長及張善政行政院長不分藍綠政黨的合作，方能在不到一年的短時間內，提供預算及人力成立防治中心方能奏功，這與目前台灣嚴重的藍綠對抗，提供一個鮮明的對比。希望國家蚊媒中心的成立，能提供台灣一個民主社會的典範，則是台灣人民的幸福。

（作者為國衛院名譽研究員）