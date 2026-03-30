廖元豪／髮夾彎總得有個說法

非核家園一向是民進黨的神主牌，現在總統卻宣布評估重啟核電！對於這該說是從善如流，還是必須對髮夾彎嚴厲批評呢？

近年來，台灣的公共領域出現太多「今日之我與昨日之我戰」的髮夾彎。民無信不立，政府、政黨，或其他大咖公共人物的髮夾彎，會讓人措手不及，過去多年的信賴一夕崩潰。但時代在進步，國際情勢也會改變，該改就要改。若未涉及根本價值的放棄，而只是政策方向改變，只要好好解釋，並且對從前的錯誤道歉彌補，人民還是可以諒解的。

最大問題是明明髮夾彎又不認髮夾彎，當民眾是傻瓜，還用完全無法自圓其說的怪論來強詞奪理。反核、非核是白紙黑字寫在民進黨黨綱，賴主席大翻轉總要有個好說法，才對得起黨員，安撫原來的反核夥伴，並且對以前因「擁核」而被出征、炎上、威脅罷免的人表示歉意。

然而，賴總統兼主席的說法居然是「在去年五月十七日核三廠二號機停轉之後，台灣就已經達到非核家園的目標」。「一旦達成，就可放棄」？這是什麼理由？網路上已有眾多嘲諷跟上這個邏輯：「昨天已經戒毒，今天開始嗑藥」；「昨天已經從良，今天開始接客」；「昨天已經戒賭，今天開始簽注」；「昨天已經剃度，今天開始吃葷」；「昨天已經台獨了，今天開始統一」…說來好笑，但的確體現出這個解釋的荒謬。

本來賴總統若就只說，重啟核電，是基於「ＡＩ、氣候變遷及地緣政治變化」這三個因素，那起碼還承認自己髮夾彎。但是偏要加上「非核家園已經達標」，好像不忘提醒「我沒有改變」，這就又回到那種執拗拒絕認輸的行為模式。

明明髮夾彎卻不認，乃是最糟的模式。本來，改弦易轍至少必須說明原因，並對國民解釋，彌補支持者的信賴損失與情緒挫折。最後，應要對從前造成的傷害誠摯道歉。這才叫做「問責」，才是謙卑，也才能避免朝令夕改。如果嘴硬不認髮夾彎，那就是完全沒把全體國民放在眼裡，自己愛怎麼轉就怎麼轉。

另一個證明賴總統髮夾彎，卻連理由都不用心想的，就是他說重啟核電乃是「依法行政」：因為立法院修正通過「核管法」，所以政府要依法行政。民進黨在賴主席領導下罵了立法院兩年，又是青鳥又是釋憲還拒絕副署，除了「普發一萬」，什麼時候這麼服從立院通過的法律案？何況新修正通過的核管法只是規定，若欲重啟，「經營者『得』向主管機關申請」。條文哪有逼政府「非重啟不可」？法條這麼明白易懂，居然能這樣解釋，無怪有學者批評這是「北韓法學派」。想想，賴總統不想重啟，台電會跑去申請？明明是總統的「德政」，為什麼要推給立法院，還要一副自己很委屈的樣子呢？

髮夾彎而且還不認，或是瞎扯理由硬拗的，當然不止賴總統一人。想想，對ＥＣＦＡ的態度、公投綁大選、廢監察院，不都是轉彎轉得理直氣壯？而許多綠營人士與學者專家，多年來主張國會要有強制調查權，還積極提出法案；一旦自己執政，就痛斥類似法案毀憲亂政。可見，不承認髮夾彎，就不會負起轉彎責任，國家政策法令就隨他們任意調整。所謂的法安定性、政策持續，以及「民無信不立」都成一場空。

（作者為國立政治大學法律學系副教授）