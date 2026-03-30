快訊

台大醫院CT檢查爆滿！恐是放射師不足所致 最新預招僅募到「個位數」

聽新聞
0:00 / 0:00

廖元豪／髮夾彎總得有個說法

聯合報／ 廖元豪
賴清德日前表示，將評估重啟核二、核三廠，被外界解讀為對重啟核電釋出空間。圖／聯合報系資料照
賴清德日前表示，將評估重啟核二、核三廠，被外界解讀為對重啟核電釋出空間。圖／聯合報系資料照

非核家園一向是民進黨的神主牌，現在總統卻宣布評估重啟核電！對於這該說是從善如流，還是必須對髮夾彎嚴厲批評呢？

近年來，台灣的公共領域出現太多「今日之我與昨日之我戰」的髮夾彎。民無信不立，政府、政黨，或其他大咖公共人物的髮夾彎，會讓人措手不及，過去多年的信賴一夕崩潰。但時代在進步，國際情勢也會改變，該改就要改。若未涉及根本價值的放棄，而只是政策方向改變，只要好好解釋，並且對從前的錯誤道歉彌補，人民還是可以諒解的。

最大問題是明明髮夾彎又不認髮夾彎，當民眾是傻瓜，還用完全無法自圓其說的怪論來強詞奪理。反核、非核是白紙黑字寫在民進黨黨綱，賴主席大翻轉總要有個好說法，才對得起黨員，安撫原來的反核夥伴，並且對以前因「擁核」而被出征、炎上、威脅罷免的人表示歉意。

然而，賴總統兼主席的說法居然是「在去年五月十七日核三廠二號機停轉之後，台灣就已經達到非核家園的目標」。「一旦達成，就可放棄」？這是什麼理由？網路上已有眾多嘲諷跟上這個邏輯：「昨天已經戒毒，今天開始嗑藥」；「昨天已經從良，今天開始接客」；「昨天已經戒賭，今天開始簽注」；「昨天已經剃度，今天開始吃葷」；「昨天已經台獨了，今天開始統一」…說來好笑，但的確體現出這個解釋的荒謬。

本來賴總統若就只說，重啟核電，是基於「ＡＩ、氣候變遷及地緣政治變化」這三個因素，那起碼還承認自己髮夾彎。但是偏要加上「非核家園已經達標」，好像不忘提醒「我沒有改變」，這就又回到那種執拗拒絕認輸的行為模式。

明明髮夾彎卻不認，乃是最糟的模式。本來，改弦易轍至少必須說明原因，並對國民解釋，彌補支持者的信賴損失與情緒挫折。最後，應要對從前造成的傷害誠摯道歉。這才叫做「問責」，才是謙卑，也才能避免朝令夕改。如果嘴硬不認髮夾彎，那就是完全沒把全體國民放在眼裡，自己愛怎麼轉就怎麼轉。

另一個證明賴總統髮夾彎，卻連理由都不用心想的，就是他說重啟核電乃是「依法行政」：因為立法院修正通過「核管法」，所以政府要依法行政。民進黨在賴主席領導下罵了立法院兩年，又是青鳥又是釋憲還拒絕副署，除了「普發一萬」，什麼時候這麼服從立院通過的法律案？何況新修正通過的核管法只是規定，若欲重啟，「經營者『得』向主管機關申請」。條文哪有逼政府「非重啟不可」？法條這麼明白易懂，居然能這樣解釋，無怪有學者批評這是「北韓法學派」。想想，賴總統不想重啟，台電會跑去申請？明明是總統的「德政」，為什麼要推給立法院，還要一副自己很委屈的樣子呢？

髮夾彎而且還不認，或是瞎扯理由硬拗的，當然不止賴總統一人。想想，對ＥＣＦＡ的態度、公投綁大選、廢監察院，不都是轉彎轉得理直氣壯？而許多綠營人士與學者專家，多年來主張國會要有強制調查權，還積極提出法案；一旦自己執政，就痛斥類似法案毀憲亂政。可見，不承認髮夾彎，就不會負起轉彎責任，國家政策法令就隨他們任意調整。所謂的法安定性、政策持續，以及「民無信不立」都成一場空。

（作者為國立政治大學法律學系副教授）

地緣政治 賴總統 重啟核電

延伸閱讀

聯合報黑白集／「依法行政」真好用

非核錯誤 蔣萬安：寧可政府回頭是岸

非核政策轉彎 民團炸鍋、綠營質疑聲起

（會員內容不上線）綠非核轉彎？賴總統應坦率面對代價

相關新聞

廖元豪／髮夾彎總得有個說法

非核家園一向是民進黨的神主牌，現在總統卻宣布評估重啟核電！對於這該說是從善如流，還是必須對髮夾彎嚴厲批評呢？

陳立恆／民主良知能否挽救文明浩劫？

一場美以伊戰爭，讓世人看到二五○年來用民有、民治、民享的華袍加身後的神聖美國，已經淪落為一個與某些激進的「錫安勢力」深度綑綁的失控帝國，當帝國野心超越紅線，從海灣到世界都可能捲入核戰級的人類浩劫，全球也都在期待美國內部那些曾經啟發世界的民主良知能夠臨危自省、力挽狂瀾。

楊志良／權與錢的墮落

地球上的生物，經過億萬年的演化，目前科學家估計恐怕多達約八百七十萬種，精彩多樣的面貌，讓人嘆為觀止。其中，哺乳類因為神經系統發達，具有學習、記憶與複雜的社交行為，被認為是較高等的生物。而哺乳類中的人類，更是自詡為「萬物之靈」，是物種進化的終極。然而，除非地球滅亡，否則物種必將繼續演化，何時會產生超人類不得而知，唯一肯定的是，今日活著的人類，是沒有辦法親眼目睹了。

陳力俊／美國大法官雋語與馬年警句

日前美國最高法院以六比三裁定川普政府提出的「對等關稅」違憲。判決一出，川普在社群媒體上怒罵部分大法官「不知羞恥」，並以激烈言辭攻擊自由派法官。然而，正是這種政治壓力之下仍然作出的判決，反而讓不少觀察者更加確信：美國的三權分立雖然飽受政治極化衝擊，但司法仍保有一定程度的獨立性與制度韌性。

葉銀華／非核使台灣陷入能源困境

賴總統提出，在ＡＩ帶動電力需求、國際低碳規範壓力，以及地緣政治不確定性升高的三重因素下，政府將審慎評估核能重啟，同時推動再生能源發展。這樣的政策訊號值得肯定，因為當前的能源結構，已顯示「非核」正使我們陷入能源困境。

林中斌／美攻伊朗 意外隨後

全國缺水。物價飆升。缺乏自由。二○二五年十二月，四十六年神權統治下的伊朗伊斯蘭共和國全面爆發示威遊行。美國總統川普呼籲伊朗人民起義推翻暴政。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。