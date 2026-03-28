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楊志良／權與錢的墮落

聯合報／ 楊志良

地球上的生物，經過億萬年的演化，目前科學家估計恐怕多達約八百七十萬種，精彩多樣的面貌，讓人嘆為觀止。其中，哺乳類因為神經系統發達，具有學習、記憶與複雜的社交行為，被認為是較高等的生物。而哺乳類中的人類，更是自詡為「萬物之靈」，是物種進化的終極。然而，除非地球滅亡，否則物種必將繼續演化，何時會產生超人類不得而知，唯一肯定的是，今日活著的人類，是沒有辦法親眼目睹了。

人類既然是哺乳類動物的一支，行為必有類同之處，所以想要了解及預測人類行為，可藉由觀察其他哺乳類動物的行為推論得之。所有的哺乳類動物，最基本的行為就是成群結隊，一方面相互保護，對抗其他物種或群體；一方面以集體的力量獲取更多的食物，包括占領生存的空間。

其次，群體既已組成，馬上面臨如何分配資源及工作，以及誰來領導的問題。有能力的個體，無不想在群體當中得到更高的權力，因為成為領導者，就可以享有更多的生存資源，並且用分享資源給較弱勢者，得到他們的支持。狼群、鬣狗、獅群多是如此，更不用說是靈長類的猴子、猩猩、狒狒了。

一旦當了群體的老大，還可以擁有甚至強占群內最多的雌性，確保自己的基因可以廣泛傳下去。而雌性則認為群內老大基因最佳，與之結合必能產出較優的後代，同時會獲得老大的保護，使「母子」得到生存的保障。這在人類社會亦是如此，帝王、貴族、富豪，往往妻妾成群。其實仔細觀察哺乳動物，就會發現「甄嬛傳」也在其中天天上演。

但在人類社會中，除了「權」，還有一項其他物種沒有的「錢」。權力與財富，通常緊密結合、交互應用，有錢者可買到追隨者，而獲得很大的權力，如民主國家的各級民意代表；而有權力的人想要獲得金錢，更是容易。

川普是世界最強大國家的總統，對他討厭的人，即使遠在千里之外，也可以把他抓起來，如委內瑞拉的總統馬杜洛；甚至俐落地進行斬首行動，如伊朗的最高領袖哈米尼。賴清德當了總統，雖然只有四成民眾投票給他，但大權在握，可以任命「蛇鼠一窩」的大小官。

錢與權結合，法力無邊，影響至深。但人類進化甚速，社會價值更是比其他哺乳類動物多元，能夠以對社會的影響力評定一個人的地位，而非僅靠「權與錢」。所以清貧的孔子、孟子都有後代，一生苦難的樂聖貝多芬也是。

川普權力再大，世界多少人在罵他，尤其興起美以伊戰爭，讓其民調降到本屆任期以來最低。長此以往，待到美國期中選舉，共和黨的眾議員當選人數恐大減，可能四年總統任期沒有當完就會下台。更有甚者，對其恨之入骨者大有人在，至少人口八千多萬的伊朗會如此想。再看看騙了很多人錢的太子集團，詐騙金額達數百億之多，受害者恨之入骨，名車被公開拍賣，豪宅被沒收，人呢？只好坐牢去。

權與錢人人愛，但也會讓人墮落，由此可見一斑。（作者為前衛生署長）

貝多芬 哈米尼 馬杜洛

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