陳力俊／美國大法官雋語與馬年警句

日前美國最高法院以六比三裁定川普政府提出的「對等關稅」違憲。判決一出，川普在社群媒體上怒罵部分大法官「不知羞恥」，並以激烈言辭攻擊自由派法官。然而，正是這種政治壓力之下仍然作出的判決，反而讓不少觀察者更加確信：美國的三權分立雖然飽受政治極化衝擊，但司法仍保有一定程度的獨立性與制度韌性。

羅伯茲之所以備受尊重，除了在多項重大判決中維持制度平衡外，也因為他對公共倫理的深刻理解。二○一七年，他在兒子畢業典禮上的致詞廣為流傳，他祝願年輕人：「我希望你們不時遭遇不公，這樣你們才會懂得正義的價值；我希望你們遭遇背叛，這樣你們才能理解忠誠的重要；我甚至希望你們偶爾遭遇厄運與失敗，因為那會讓你們明白成功並非理所當然。」

這段話的深意在於：人格與正義感，往往不是在順境中培養，而是在挫折與不公平中形成。對司法而言更是如此。當政治權力強大到足以威嚇制度時，法官若仍能依憲行事，那才是真正的憲政精神。

反觀台灣的憲政環境，不免令人憂心。近年來憲法法庭屢因程序爭議與政治疑慮引發社會質疑。部分案件在審理過程中排除不同意見，甚至出現被外界認為判決「先有結論、再找理由」。若司法裁判逐漸被視為政治工具，而非憲法秩序的最後防線，那受損的不只是某一案件的正當性，而是整個制度的公信力。

正值馬年，人們見面時常以「馬到成功」、「馬上發財」互道祝福。然而有許多與「馬」相關的警語，其實更值得深思。

首先是「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」。這句話說的是要求成果，卻不願付出代價。以科研與教育為例，廿年前台灣在自然與工程科學領域的整體實力普遍領先中國大陸；今日在不少領域卻已看不到對岸的車尾燈。關鍵就在於資源投入與國家戰略。若政府與社會長期吝於投入科研資源，卻又責備學界表現不佳，這正是典型的「要馬兒跑，卻不給草」。

其次是「馬不知臉長」。這句話用來形容只看見別人的問題，卻不願自省。公共政治若長期陷入這種文化，便會出現嚴重的雙重標準：在野時高喊制度正義，執政後卻迅速改變說辭。更糟的是「指鹿為馬」，透過宣傳與認知操作顛倒是非。

再者是「馬失前蹄」。任何政權若過度自信、輕視民意，往往會在意想不到之處跌倒。近年的政治攻防已一再顯示，若把政治鬥爭視為唯一目標，而忽視制度穩定與社會信任，最終會付出代價。

然而，在與馬相關的典故中，最具智慧的仍是「塞翁失馬，焉知非福」。歷史從來不是直線前進。看似挫敗，有時反而會促成反思與改革；看似輝煌勝利，也可能為未來埋下隱患。

羅伯茲的演說其實正與這則寓言互相呼應：挫折、背叛與不公，往往正是理解正義與同情的起點。制度若要長久，也必須在壓力與危機中不斷接受檢驗。

馬年可能「躍馬中原」，也可能「萬馬齊喑」。歷史一再提醒人們：制度的強弱，不取決於口號，而取決於是否仍有人願意守住原則。若司法失去脊梁、政治失去節制，再多「馬到成功」的祝福，也只不過是自我安慰而已。（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）