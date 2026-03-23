黃齊元／五年後 想像兩岸和解場景

今年冬季奧運，最動人的故事發生在兩位女性美籍華人身上；一位是代表中國出賽的滑雪甜心谷愛凌，另一位是代表美國出賽的滑冰公主劉美賢，兩個人都有中國大陸血統。有人批評谷愛凌享受美國的養分長大，卻投靠中國；而劉美賢的父親當年是遠離家鄉的六四異議分子，他和女兒皆高度認同美國價值。

在民主社會裡，國家民族認同是每個人的自由，就如同世界棒球經典賽美籍華裔「費仔」代表台灣出賽，很多外籍高手也都加入母國代表隊，血緣、出生地和成名地並不衝突。

台灣人的認同是什麼？大部分人同意美國是半導體和ＡＩ最大市場，但對川普的霸道行徑都不敢苟同；同理，我們可以批評大陸專制，但對中國科技的快速發展也不得不讚嘆。「台灣價值」之所以令我們為傲，半導體、棒球和民主是主要關鍵；台灣的「國家認同」卻非常脆弱，未來只會更嚴重。

在台灣大舉前進美國的當下，我們必須認清「美國神話」已徹底破裂；世界正加速走向「後美國時代」，同時隨著大陸崛起，也面對「新中國時代」來臨。今天台灣的最大危機是只有商業思維，卻沒有地緣政治思維，只思全心全意投靠美國。隨著美國逐漸孤立、短多長空，台灣必須適度「去美化」才能分散風險。

川普是全球最大的戰爭販子，今天的「戰爭敘事」其實是「美國敘事」；台灣缺乏「和平敘事」，因為那屬於「中國敘事」。美國正在全球掀起戰火，中國大陸卻積極倡議和平；美國的軍售和軍工複合體利益掛鉤。川普到處掠奪石油，正如同其強取台灣半導體資源。

美以伊戰爭已為台灣帶來立即衝擊，油價高漲、天然氣面臨斷供，導致台灣半導體產業危機，這都是民進黨能源政策的後遺症。伊朗封鎖荷莫茲海峽，卡住美國和全球的咽喉；同理，中共若封鎖台灣海峽也可能重塑世界地緣政治格局。

台灣今天喊半導體供應鏈韌性、能源韌性，只能自欺欺人，事實是連國內供電都有困難，政府正計畫擴大燃煤發電，能源就是台灣的「阿基里斯腱」。我們不要被美國智庫的「台海地獄景象」所誤導，中共用無人機和AI即可以癱瘓台灣能源設施，根本不用登陸；好比伊朗炸毀幾艘油船，其影響力不遜於美以投下數百顆炸彈。

方才閉幕的大陸「兩會」，重要結論是將「人工智能+」列為專項工作；雖然下調經濟成長目標，卻將ＡＩ創新應用延伸到各行各業。從企業到個人，全大陸興起一股ＡＩ代理人OpenClaw「養龍蝦」熱潮。當台灣全力為美國打造「ＡＩ基建」時，大陸卻以「ＡＩ應用」改變國家，未來可能不一定需要軍事行動，透過ＡＩ或其他手段就可迫使台灣就範。

川普不可能一直囂張跋扈下去，而ＡＩ也不可能永遠沒有泡沫，台灣必須思考五年後的場景，現狀不可能一直維持下去。世界一定會改變，不論是外交、科技、經濟或社會環境。習近平近期持續保持低調，川習會是他改變兩岸現狀的關鍵時刻，可能對台灣未來命運有深遠影響。

中國要成為世界的領導者，台灣能夠扮演關鍵角色。中國的對外門戶不只有香港或海南，台灣更有條件取代香港，成為未來大陸連接世界的橋梁。一九四九年國民黨政府遷徙來台，八十年後也會有一批菁英出走美國，但兩岸可能會有新的格局，台灣應開始想像未來、預作準備。

（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）