聽新聞
0:00 / 0:00

施振榮／王道，民主政治下的突破之道

聯合報／ 施振榮

孟子在春秋戰國時提出王道，當時的政治背景執政者是由世襲產生，王道思維則是各國的君王如何推行仁政的為王之道。

到了現代，我提出的王道，是談大大小小組織的領導人之道，王道的三大核心信念：創造價值、利益平衡、永續經營。尤其領導人要有遠見，在創造顯性價值（有形、直接、現在）外，還要看得見別人看不見的隱性價值（無形、間接、未來），才能兼顧六面向總價值。

但是在民主政治制度的運作下，從領導人產生的模式（選舉）與領導人的任期考量下，往往為了爭取選民的認同與支持，在為國家社會創造價值時，很難以六面向價值來思考，往往會偏向追求選民較容易看到的顯性價值來著力，以求下次選舉時能夠連任。

可以理解執政者在任期內要想辦法選些能儘快產生績效的政策去做出成績，以爭取選民的支持與認同。

但我也要呼籲，執政者還是要兼顧對隱性價值的投資，讓人民對未來感到有希望，雖然有些政策選民不會立即有感，但對國家社會的未來發展很重要，需要及早投入，例如推動產業發展或科技發展的投資。

兩黨政治下，政黨之間為爭取執政權，執政黨希望做出政績，在野黨如能做好監督也能爭取到選民的認同。但如果在野黨為反對而反對，為了讓執政黨一事無成，如做得太過火，明眼的選民也不一定認同，不一定能爭取到政黨輪替

所以執政者透過能創造顯性價值的政策來創造績效之餘，也要為創造隱性價值的政策做好論述，尋求支持，該做的要做，不能裹足不前，才能福國利民。

尤其對於已獲立法授權的部分，就儘量放手去做，對於有助國家社會長遠發展的政策一定要及早規畫投入，有些政策雖然不會立即見到成效，但這些隱性價值的投資往往影響更為長久及深遠。

需要立法的政策，就只能盡力做好朝野溝通，否則如果在在野黨反對之下，什麼都做不了，最終有利國家社會未來發展的政策什麼都沒做，結果就是執政黨與在野黨「雙輸」。

民主政治有天生的瓶頸，在野黨就是要讓執政黨執政做不出績效，才能政黨輪替。為了能有效突破這個瓶頸，執政黨在執政期間除了追求創造顯性價值的政策外，可以在較容易取得共識的方向，投入可以創造隱性價值的政策，長期就可以讓人民看到對未來的希望，也會感受到隱性價值，例如投資到ＡＩ的教育訓練與基礎建設。

民主政治下，執政者面對在野黨的反對與杯葛是一定的，但執政者要為自己的政策負責，做好政策的論述，不只與在野黨溝通，也要與全民溝通，爭取全民的認同與支持，只要是長期投入讓選民對未來有感的政策，讓選民感到對未來有希望，相信最終還是會獲得選民的支持。

民主發展至今，兩黨政治運作下，執政者在在野黨掣肘下，往往面臨施政效率不彰的難題，反觀由一黨獨大的國家，執政者的施政相對更有效率，如新加坡政府，如今日本眾院在改選後，也由自民黨獨大，值得我們持續觀察與反思對民主政治帶來的影響。　（作者為宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長）

政黨輪替 教育訓練 執政黨

延伸閱讀

賴總統提重啟核二、三 羅智強：證實國民黨比民進黨有遠見多了

李四川提「共托」政策 蘇巧慧：托育人力不足要迫切解決

權力傲慢 削弱政府公信

陳亭妃看齊高市 自稱「透明人」要改變台南

相關新聞

施振榮／王道，民主政治下的突破之道

孟子在春秋戰國時提出王道，當時的政治背景執政者是由世襲產生，王道思維則是各國的君王如何推行仁政的為王之道。

楊泰順／立院無權捍衛成員，是何道理？

憲法明定立法院「為國家最高立法機關」。然而，在李貞秀立委資格事件中，卻顯現這「最高」的地位並沒有獲得普遍的尊重。不僅一般民眾沉醉於行政權獨大的迷思，執政黨官員對履行憲法職責的立委更是不假辭色。李貞秀事件凸顯的不只是錯亂的國籍問題，更是憲政設計上的矛盾。

廖達琪／看不見的影響看得見的

數年前，中山大學一位海洋科學院教授跟筆者提到「看不見的影響看得見的」這句話，他的依據是：就海象觀察，用最先進的衛星科技來偵測海洋，僅能透視約五十公尺，但海洋變化均來自底層至少兩百公尺深處。所以衛星蒐集到的海象資料，只是浮面已被影響的結果，而看不到底層正變化的洋流。當時就覺甚為有趣，曾聯想到政治學有「沉默螺旋」說，即選民自覺跟主流意見不合，民調時不表態，造成民調的失準與參選者的誤判。

陳國樑／被官方統計掩蓋的貧富差距

近期國際研究機構與主流媒體，紛紛對台灣貧富差距提出警訊，國內傳媒亦不約而同以「體感貧窮」為題進行專題報導。然而，面對質疑聲浪，行政機關始終以官方數據自我辯護，反覆強調政府政策已有效照顧弱勢、貧富差距趨勢已獲緩解，隻字未見更具前瞻性的制度調整與分配改革藍圖。

廖元豪／行政違法 只靠司法救不了

理論上，法治國家應該謹守「依法行政」，行政部門是在憲法、法律的框架內行動；一旦行政違法，作為法律守護者的司法就會抑制甚至究責行政官員。然而近來我們看到，這其實是防君子不防小人，行政機關真拉下臉皮亂搞，司法似乎很難真正踩煞車。美台都有好多例子：政府有權先違法，司法無力可回天！

魏國彥／假如台灣沒有廢核

二○一五年初，在行政院長毛治國的命令下，環保署與經濟部聯手進行國內排碳情勢分析與模擬，於該年七月完成我國的「國家自願碳排減量貢獻」（ＩＮＤＣ）企畫書，並召開國際記者會向全世界公布，引起相關國家注意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。