施振榮／王道，民主政治下的突破之道

孟子在春秋戰國時提出王道，當時的政治背景執政者是由世襲產生，王道思維則是各國的君王如何推行仁政的為王之道。

到了現代，我提出的王道，是談大大小小組織的領導人之道，王道的三大核心信念：創造價值、利益平衡、永續經營。尤其領導人要有遠見，在創造顯性價值（有形、直接、現在）外，還要看得見別人看不見的隱性價值（無形、間接、未來），才能兼顧六面向總價值。

但是在民主政治制度的運作下，從領導人產生的模式（選舉）與領導人的任期考量下，往往為了爭取選民的認同與支持，在為國家社會創造價值時，很難以六面向價值來思考，往往會偏向追求選民較容易看到的顯性價值來著力，以求下次選舉時能夠連任。

可以理解執政者在任期內要想辦法選些能儘快產生績效的政策去做出成績，以爭取選民的支持與認同。

但我也要呼籲，執政者還是要兼顧對隱性價值的投資，讓人民對未來感到有希望，雖然有些政策選民不會立即有感，但對國家社會的未來發展很重要，需要及早投入，例如推動產業發展或科技發展的投資。

兩黨政治下，政黨之間為爭取執政權，執政黨希望做出政績，在野黨如能做好監督也能爭取到選民的認同。但如果在野黨為反對而反對，為了讓執政黨一事無成，如做得太過火，明眼的選民也不一定認同，不一定能爭取到政黨輪替。

所以執政者透過能創造顯性價值的政策來創造績效之餘，也要為創造隱性價值的政策做好論述，尋求支持，該做的要做，不能裹足不前，才能福國利民。

尤其對於已獲立法授權的部分，就儘量放手去做，對於有助國家社會長遠發展的政策一定要及早規畫投入，有些政策雖然不會立即見到成效，但這些隱性價值的投資往往影響更為長久及深遠。

需要立法的政策，就只能盡力做好朝野溝通，否則如果在在野黨反對之下，什麼都做不了，最終有利國家社會未來發展的政策什麼都沒做，結果就是執政黨與在野黨「雙輸」。

民主政治有天生的瓶頸，在野黨就是要讓執政黨執政做不出績效，才能政黨輪替。為了能有效突破這個瓶頸，執政黨在執政期間除了追求創造顯性價值的政策外，可以在較容易取得共識的方向，投入可以創造隱性價值的政策，長期就可以讓人民看到對未來的希望，也會感受到隱性價值，例如投資到ＡＩ的教育訓練與基礎建設。

民主政治下，執政者面對在野黨的反對與杯葛是一定的，但執政者要為自己的政策負責，做好政策的論述，不只與在野黨溝通，也要與全民溝通，爭取全民的認同與支持，只要是長期投入讓選民對未來有感的政策，讓選民感到對未來有希望，相信最終還是會獲得選民的支持。

民主發展至今，兩黨政治運作下，執政者在在野黨掣肘下，往往面臨施政效率不彰的難題，反觀由一黨獨大的國家，執政者的施政相對更有效率，如新加坡政府，如今日本眾院在改選後，也由自民黨獨大，值得我們持續觀察與反思對民主政治帶來的影響。 （作者為宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長）