廖達琪／看不見的影響看得見的

數年前，中山大學一位海洋科學院教授跟筆者提到「看不見的影響看得見的」這句話，他的依據是：就海象觀察，用最先進的衛星科技來偵測海洋，僅能透視約五十公尺，但海洋變化均來自底層至少兩百公尺深處。所以衛星蒐集到的海象資料，只是浮面已被影響的結果，而看不到底層正變化的洋流。當時就覺甚為有趣，曾聯想到政治學有「沉默螺旋」說，即選民自覺跟主流意見不合，民調時不表態，造成民調的失準與參選者的誤判。

眼前，天天得看美以伊之戰。兩造以不對等的實力，伊朗可以苦撐，還能以較不易被辨識、美軍打不到的方式，布置水雷於荷莫茲海峽，據稱是美國海軍的剋星。伊朗此番部署，也有類以「看不見」的來影響「看得見」的結果，因其企圖干擾航運，影響石油輸出，或造成全球經濟恐慌，迴力施壓美國；且另一方面還希冀阻止美國的地面入侵。其目標是否能完整達成，尚難定論，但對戰況有「看得見」之影響，應無庸置疑。

其實，伊朗所運用「看不見」的力量，以政治學的權力論，這只是最淺層；還有更深層的，伊朗用的似最爐火純青，下面細說分明。

政治學學理上，權力的第一面向最直接，就是甲要乙做甲要求的事，乙服從之。這層次的權力，可以「看見」，如法令規章明白記載的指揮權力；也可以「看不見」，如國際政治上，霸權對小國的要求，並沒有明文規定，但小國通常不敢不從，川普的風格就很明顯屬這一層。不過，伊朗部署水雷威嚇美國，雖不用「說」的來要求，但動用不易被看見的力量，來使對方某種程度向己方意念屈服，也應歸屬於此最淺層的權力施展。

權力的第二面向是甲要乙不做甲不想要的事，乙配合之。這層次的權力，檯面上較看不見，最常見的範例就是利益團體遊說影響立法結果，比如台灣的建商曾想盡辦法，阻擋政府修法來控制房價，政府相當長時間都配合之，直到民怨四起，政府才有些作為。另以色列對美國會有最強大的遊說團體，竭力保持美國親以、遠巴勒斯坦的立場，即便美國長期以來都有協助巴勒斯坦建國的主張或方案，但均未上議程；以色列的遊說阻擋功夫，結實展現權力的第二面向。伊朗相對似較少運用此層次權力。

權力的第三面向，是以宗教、意識形態等「看不見」的思想信仰所產生的力量，來驅動服從。這層次的力道，揮灑起來，或談不上所向披靡，但耐磨抗壓、韌性十足、以小博大、纏鬥不休。當前伊朗以伊斯蘭教立國，以宗教領導國家，這最深層力量的運用非常到位，才能在美以的斬首強攻下堅忍抵抗。其實，以色列和美國也多少得運用此一層次的力量，以伊的衝突對立，宗教因素是重要的一環，以色列能在阿拉伯世界中挺立，且是強權，猶太教亦是關鍵的驅動力量之一。川普雖以交易著稱，但一樣要祭出ＭＡＧＡ這一有類意識形態的口號，凝聚支持者。

綜合來看，國要能立能續，「看不見」的力量一定要厚植，尤其是第三層的思想信仰層面，因為其激發出的能量，深刻影響「看得見」的結果；而第一層次的直接使力，如國防武力部署、槍砲彈藥使用等，以伊朗這一中型國家而言，仍是多靠「看不見」的影響看得見的。

（作者為中山大學政治所榮譽教授）