廖元豪／行政違法 只靠司法救不了

理論上，法治國家應該謹守「依法行政」，行政部門是在憲法、法律的框架內行動；一旦行政違法，作為法律守護者的司法就會抑制甚至究責行政官員。然而近來我們看到，這其實是防君子不防小人，行政機關真拉下臉皮亂搞，司法似乎很難真正踩煞車。美台都有好多例子：政府有權先違法，司法無力可回天！

先說美國，這個有著嚴謹權力分立體制，原本應是民主法治典範的國家，碰到川普這位「皇帝」，居然各種制衡約束系統都難發揮作用，為什麼呢？因為所有制度都是預設政府「原則上守法」，然而，當總統違法違憲成為日常，司法能量就遠不足以抑制那個膽敢說出「拯救國家的人不會違法」的人。

從川普上任開始，他用行政命令實施的諸多政策，包括限制出生公民權、自訂關稅、片面停止對大學之補助款、在國內執法動用國民兵、大量免職公務員、裁撤機關等，絕大部分都是明顯違法，且有素質的法律幕僚都可預測，這些案件若進入法院，敗訴機率極高。

然而，川普不顧法律，說幹就幹，這就占盡「先發優勢」。就算在美國獨立的司法制度下，訴訟也未必能挽回。例如，哈佛等大學提起訴訟控告政府違法停止付款，也在第一審獲勝。但川普政府並未即刻付款，而是繼續拖延。其他口袋不若哈佛深的大學，就寧可選擇讓步，以免既有研究計畫受重創。這就是靠司法來抑制瘋狂行政部門的困難：司法程序曠日廢時，後續救濟又仍在相當程度上倚賴行政機關配合。

最近剛讓川普吃癟的「關稅違憲」判決也是如此。最高法院已表態關稅不能由總統片面決定，所以對等關稅都是違法；然而在國際談判上，沒有本錢討價還價的國家依然主動送上一切川皇要的東西，而美國國內廠商還要另提訴訟請求退稅還款。就算最後真的全盤敗訴，退稅賠償也不是拿總統自己的錢來賠，而且許多國家的進貢都已拿到了。

台灣政府當然沒有川普那樣誇張。除了欠缺那種狂氣霸氣，更重要的是並無美國那樣可任性的本錢。不過，雖有部分學者倡言「司法積極主義」，可是台灣司法體系在約制行政權力上遠不如美國。像關稅案若發生在台灣，苦主不知要跑多少關卡才能進入法院；美國雖也有繁瑣程序，但仍有例外規定讓他們直接告上法院。

美國法院雖尊重行政決定，但下級法院對川普明顯違法的措施倒很樂意先發出禁制令。相比之下，我國幾乎各種案件都要經過訴願程序，且行政法院對「暫停執行」或「假處分」的核發極吝嗇。這更使人民要先行「忍受」過渡期的損害—陸配亞亞強制出境，法院居然認為家庭分離不算難以回復的損害。此外，起訴資格的嚴格限制，也使許多受害者非常難提起訴訟—當政府拒絕依法編列「軍人加薪」的預算，這些軍人如何提起救濟？

所以無論是拒絕副署、拒絕編預算，或是硬把合法就職的「前陸配」說成是違法，行政機關都可先發制人，造就既成事實；而自詡人權法治守護者的法院，由於喪失在一開始阻止行政濫權的手段與決心，就連「最後一道防線」都做不到。

於是，面對濫權、違法成為常軌的行政，只靠司法是救不了的，還是得靠下一次選舉。說來無奈，但除非司法怕事的風格改弦更張，否則也必須承擔行政部門的無視。（作者為國立政治大學法律學系副教授）