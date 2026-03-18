魏國彥／假如台灣沒有廢核

二○一五年初，在行政院長毛治國的命令下，環保署與經濟部聯手進行國內排碳情勢分析與模擬，於該年七月完成我國的「國家自願碳排減量貢獻」（ＩＮＤＣ）企畫書，並召開國際記者會向全世界公布，引起相關國家注意。

也是這個原因，我得以環保署長身分率領由五十多位專家以「非政府組織」成員名義，於該年十二月親赴巴黎參加聯合國氣候變化綱要組織「第廿一屆締約方會議」（ＣＯＰ21），進行場邊活動，那是中華民國以環保署長帶隊參加的第一次、也是最後一次，主要原因是由於我們雖然沒有聯合國代表權，卻率先以聯合國規定的方法論與規格完成了一份可行的減碳規畫書，成為其他各國可以仿效的典範，因而得到法國及其他相關國家的支持，以及中華人民共和國不得不的諒解。

當年與會各國，基於不同的原因很多並未提出ＩＮＤＣ，反而是「沒有聯合國代表權」的中華民國及時提出，以數據與圖表具體承諾：在二○五○年時台灣會完成以二○○五的碳排量為基準、減碳百分之五十的目標。也是這個原因，我當年應邀到德國國會演講報告，是四十年來的第一次中華民國部長級官員正式在德國國會演講。

當年聯合國巴黎氣候峰會之所以打「台灣牌」，實在是因為我們的減量企畫書做得循規蹈矩、有憑有據，堪為表率。當時我們對於我國的人口成長率與經濟成長率設定了好幾個版本進行模擬，也對於我國的能源結構作了七個情境設定，其中一個編號為Ｓ６、暱稱「核能全開」的，是我們得以達到減碳目標的主要依據。這與後來蔡英文總統及目前賴清德總統所開的「淨零支票」在基本假設上有很大的不同。

當時，我們也打算將再生能源（光電、風電、水力、生質能、廢棄物）發電最大化，模擬結果顯示限於台灣環境與能源密度只能支撐百分之十四的電力，這與目前民進黨政府費盡力氣所得到的結果相近（百分之十二）。而我們的Ｓ６「核能全開」情境所指的是核一、核二、核三廠共六個機組延役，核四新電廠也開機運轉，但也只能應付台灣所需電量的百分之廿。

國發會二○二二年公布的「台灣二○五○淨零排放路徑及策略總說明」載明，廿四年後我國再生能源能供應百分之六十到七十的電力，而排碳電力要配搭上「碳捕存」（ＣＣＳ）使其碳排量歸於淨零。兩者都寄望於地下：一、從地底深處以先進技術取得大量地熱；二、以先進技術將二氧化碳捕捉並加壓打到地底深處。三年來，我們地下深處的地熱探勘與二氧化碳封存的進展如何呢？乏善可陳啊！

如果二○一六年國民黨贏得總統大選，繼續執政，我相信國民黨會貫徹「以核養綠」的初衷，也就是核一、二、三延役，核四運轉供電，而目前民進黨正以「猶抱琵琶半遮面」的曖昧嘴臉往這個路線上走。台電董事長說了，ＡＩ算力的要求會使供電需求量增加二點五倍。請問，不靠核能靠什麼？

面對目前伊朗封鎖荷莫茲海峽，台灣面臨原油、天然氣供應斷鏈，能源價格高漲以及限電斷電危機，我只能說：千億難買早知道。如果台灣沒有廢核，我們就不會如此捉襟見肘、如此擔驚受怕，這麼狼狽勞累了！

（作者為行政院前環保署署長）