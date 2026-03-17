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王正方／台灣是美國的戰略負債？

聯合報／ 王正方

美國布魯金斯學會是一所歷史悠久聲譽卓著的智庫，對美國政府的政治、經濟、國際關係、國安、軍事策略等領域深入研究、發展與策略建議，對美國政界的影響深遠。

布魯金斯智庫亞洲政策研究所資深研究員何瑞恩，同時也是該智庫的辜振甫暨辜嚴倬雲台灣研究暫任主席、桑頓中國研究中心主任，及耶魯大學法學院蔡中曾中國研究中心研究員等。此前他曾任美國國家安全會議中國、台灣、蒙古部主任，美國駐中國大使館官員、歐巴馬總統的白宮對華政策顧問，是當前美國極為重要的中國通、美中台關係專家。

何瑞恩近期發文指出，美台關係尚不至於有政策實質的變化，但在敘事上有明顯不同之處；美台關係一直被認為是美國的「戰略資產」，現在逐漸被塑造為「戰略負債」。

美國輿論曾讚譽台灣為：堅守民主自由面對強勢中國的典範，然而川普的施政重點，著重保障資源掌控、快速獲取經濟利益。但當今美國保守派的內部議論台灣時，把台灣當成「戰略負債」。前共和黨總統參選人拉馬斯瓦米表示：「二○二八年之前美國將全力支持台灣，但是當美國在半導體製作能自主之後，對台承諾可能調整。」

這種說法在大量川普支持者間傳播，但恐不僅如此，它可能已經是當前美國執政當局的既定政策。美國商務部長盧特尼克要求：三年之內，台灣把百分之四十的晶片製作產能移到美國來。

台灣當局一向對美國老大哥唯命是從，台積電加碼在美國加蓋高端晶片製造廠，盡快開工。川普總統更多次在談話中提到：「台灣偷走了美國的晶片產業，一定要將它奪回來。」

台積電領先全世界精密晶片製造多年，自我研發的專利與獨門技術不可勝數，其他國家包括美國遠遠瞠乎其後。長年辛苦鑽研出來的輝煌成績，怎麼能說是從美國偷來的？川大爺之言差矣！但是台當局仍難以有效回擊川大爺盛氣凌人的無理言詞。唉，典型的苟且偷生，令人奈何！

美國經濟前途端賴AI的領先發展，完全離不開大量高階晶片，它的供應站位於太平洋西邊的台灣，面臨中國大陸軍事壓力，遂有「戰略負債」之說。川普政府陷入多邊作戰，極不願意在台海發生兩個核武大國的衝突，積極將台灣製造精密晶片技能轉移到美國，這個「戰略負債」可得到舒緩。但是否意味著美國有高階晶片自給自足的能力後，便放棄台灣？

何瑞恩分析，中國強調推動「統一不可避免」，並且向美方傳遞訊息：若美國降低對台支持，兩岸可和平統一並改善美中關係。今後美國對台灣的「敘事」也在更新改變中，「放棄台灣」與「準備開戰」是錯誤的二分法，華府政策的核心目標應是保留兩岸和平解決的空間，找到更具有韌性的中間道路。

就事論事，台灣的未來取決於中美兩國的協商與共識，這位布魯金斯智庫中國專家，很可能左右未來美國政府的政策。若能避免一場殘酷的戰爭，實乃億萬民眾之福。

（作者為電影導演）

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