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杜紫宸／盟國對美政府的保留與對沖

聯合報／ 杜紫宸

今年開年以來的國際局勢，出現一種耐人尋味的變化：美國的傳統盟友在維持同盟關係的同時，也開始為自身利益預留更多「戰略空間」。川普重返白宮後，「美國優先」政策再度升高，普遍性關稅、供應鏈回流與更具單邊色彩的外交作風，使歐洲與加拿大逐漸感受到壓力。在此背景下，英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨、法國總統馬克宏、加拿大總理卡尼，過去兩個月相繼訪問北京，形成罕見的西方盟國「訪華潮」。

表面上看，這似乎與西方陣營長期立場矛盾，但從戰略角度觀察，其實更接近典型的「對沖策略」。對歐洲與加拿大而言，美國仍是安全與政治上的核心盟友；但在貿易與產業層面，過度依賴單一市場的風險愈來愈難以承受。當華府對盟友商品祭出普遍性關稅時，維持與中國市場的經濟連結，便成為分散風險的重要方式。

這種距離感在安全議題上也逐漸浮現，當美國與以色列對伊朗發動聯合空襲時，英國、德國、法國並未公開支持，而是呼籲克制並重啟外交談判。歐洲國家普遍避免被捲入新的中東衝突，也擔憂戰事擴大將推升能源價格，衝擊本已脆弱的經濟復甦。這顯示即使在傳統安全議題上，歐洲盟友也不再自動與華盛頓保持一致。

在加薩走廊問題上，分歧同樣浮現。川普倡議成立「和平委員會」，希望由美國主導推動停火與戰後治理；然而英國、德國、法國態度審慎，一方面支持緩和衝突與人道重建，另一方面也擔憂單一國家主導機制可能削弱「聯合國安理會」多邊外交角色，因此多採觀望立場。

類似矛盾也出現在烏克蘭戰爭上。歐洲各國持續提供軍事與財政援助，維持對俄羅斯的壓力，但在如何結束戰爭的問題上與華盛頓並非完全一致；部分歐洲國家更傾向透過談判逐步降溫衝突，而非長期升高軍事對抗，反映出安全承諾與經濟負擔之間的兩難。

跨大西洋摩擦甚至延伸至北極。美國近年對格陵蘭的戰略與資源「關注」升高，也引發歐洲對華府在北極擴大影響力的警惕，顯示美歐在部分長期戰略利益上並非完全一致。北京顯然也敏銳捕捉到這種變化，透過市場與產業合作積極拉近距離；降低部分商品關稅、開放農產品市場、大型製造與航空訂單，都成為吸引歐洲與加拿大的重要籌碼。在供應鏈重組與科技競賽背景下，市場准入往往比政治宣示更具吸引力。

這些發展顯示，國際政治正逐漸從冷戰式的「陣營對抗」轉向更具彈性的利益平衡。即使是美國最親密的盟友，也開始在華盛頓與北京之間尋求更大的政策迴旋空間。對台灣而言，這是一個值得警惕的訊號；國際支持固然與價值理念相關，但各國決策往往更受經濟利益與產業結構驅動。當盟國都在進行戰略對沖時，台灣更不能只依賴政治象徵或簡化的價值訴求。

在新的地緣政治格局下，台灣真正的安全基礎仍在自身的產業與科技實力。唯有持續鞏固半導體、人工智慧與先進製造的關鍵地位，並巧妙槓桿與中國大陸的經貿關係，讓世界各國在供應鏈上難忽視台灣，才能在未來多極化的國際秩序中維持穩定的戰略空間。

（作者為東海大學管理學院兼任教授）

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