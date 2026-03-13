薛承泰／「減少工時」能挽救生育嗎？

年節前筆者才呼籲生育政策不能迷航，建議「零感染的托育環境」以及「解決家長接送的困境」；很巧，台北市政府於年假結束後即宣布「育兒減少工時計畫」。消息釋出，許多家長叫好，但有不少人擔憂「看得到卻不一定吃得到」，有人認為這是拿納稅人的錢去補助企業，更有人批評會在職場中產生排擠與歧視。

根據勞動局說法，這是針對有十二歲以下子女並確有親自接送需求的家長，子女送托於合格立案托育機構、居家托育（保母）或就讀國小，可申請每日減少工時（延後一小時上班或提早一小時下班）。然而，這只是試辦，對象是設立在台北市的事業單位與市民，減少工時措施每月至少實施十日，且至少三個月。勞動局將補助雇主每名受雇者在計畫期間，減少工時對應薪資的八成。

由於勞動局目前經費不多，試辦規模有限，在未來的七個月，須按試辦情形進行檢討，調整後正式實施或不再繼續。市府強調是為了推動永續，讓企業善盡社會責任，打造友善育兒環境成為企業治理的一環；然而，立馬在三月一日上路，看來也應和去年生育的崩落有關。

過去十年全台新生兒滑落，台北市也連著下滑八年，卻在二○二三、二○二四兩年逆勢上揚，實屬不易！去年全台大跌，台北市也逃不掉，年跌幅高達百分之廿五，僅一二七二六名嬰兒，尚不及十年前的一半，如此大震盪想必令市府措手不及！

市府推動育兒友善工時立意良善，若能打造具韌性的育兒友善職場，確實有助於減輕父母壓力；至於能否挽回生育崩落，並不容易！問題在於有多少父母會因為每天減少一小時工作而想要生第二胎？至於尚未婚育的年輕人，會因此走入婚育嗎？答案在事後的諸葛。

由於晚婚已成為趨勢，即使結婚後生了一胎，因為年齡關係，生第二胎的可能性下降，也因此政府適時提供人工生殖相關費用的補助，且有愈來愈多生第一胎是藉助人工生殖技術，在台北市新生兒當中近年已超過了一成，這對生育的幫助相當顯著；然而，若遲婚繼續擴大或後延，更多人需依賴人工生殖，政府也須增列預算。

另一方面，目前廿五至卅四歲年輕人只有四分之一是已婚，且就算是結了婚，婚姻的穩定性也在下降中。去年台北市有一○八八七對結婚，四五六二對離婚，相較於二○一六年的一七七九六與五五三二對，結婚少了三成九，離婚少了一成八。由於我國婚外生育占比只有百分之四，換言之，少了婚姻也就少了生育，這個影響大過於晚婚，提升結婚率並降低離婚率，不能在政策中缺席。

「育兒友善工時」對未婚者是兩面刃，有人因此想成家，但也有人會認為工作會被轉嫁而增加負擔。為了避免負面效應，建議由中央來推動全面減少工時，並配合彈性工時法制化，例如在不減薪的條件下，每天減少半小時，讓未婚者多點時間交友，當父母者多點時間陪伴子女，也讓企業主盡點社會責任。每周減少二點五小時，我國平均工時也只是接近工業國家的平均。

少子化的衝擊全面而深遠，鼓勵生育的同時，別忘了親職教育與兒虐防制，以提升幼兒健全發展，減少不當教養的傷害。現在台北市急，中央也應很急，台北市起碼還拿出一個新政策來！（作者為台大退休教授）