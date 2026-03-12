聽新聞
陳力俊／美國種族主義的制度性回潮

聯合報／ 陳力俊

二月五日，美國總統川普在社交媒體上轉發一段針對前總統歐巴馬夫婦的惡意影片，影片將兩人描繪為猿猴，同時夾帶關於二○二○年大選的陰謀論暗示。這並非單純的低俗嘲諷，而是沿用美國歷史上最具暴力性的種族主義符碼—長期被奴隸販子與種族隔離主義者用以否定黑人人性，甚至為私刑合理化。

事件曝光後川普雖刪除影片，卻拒絕承認錯誤，反將責任推給不具名的工作人員。這與其政治生涯中一再出現的模式如出一轍：激發爭議、否認責任、將後果外包。問題因此不再只是失言，而是刻意測試社會容忍邊界的政治操作。

川普對歐巴馬的攻擊可謂一貫而系統。他曾大肆宣揚「出生地陰謀論」，質疑歐巴馬是否為美國公民；近年又分享ＡＩ生成影片，捏造歐巴馬在白宮被捕、入獄。這些行為的共通點，在於不斷以種族與身分暗示，動搖政治對手的合法性。

更值得警惕的是，這類訊號不再局限於個人帳號。據紐時調查，美國白宮、國土安全部與勞工部等政府機構，近月來陸續在官方社群帳號發布含有白人至上主義符碼的貼文，內容涉及新納粹文本、所謂「人口替換」陰謀論，甚至轉述極右翼組織「驕傲男孩」的口號與歌曲。

這些貼文作者是身處公權力核心的公職人員，美國反極端主義專家指出，對一般民眾而言，這些訊息或許只是「有點奇怪」；但對熟悉極右翼語言的人來說，這些都是高度可辨識的暗號。單一案例或許可辯稱巧合，但當類似訊息在不同部會、不同帳號反覆出現時，便難再視為偶發失誤。

問題核心已不在美國是否存在從來不是祕密的種族偏見，而在於國家權力是否仍願意、仍有能力，對這類偏見畫下不可逾越的紅線。當政府機構開始使用極端主義語彙、符碼與想像框架，種族主義便不再只是社會問題，而是逐步轉化為治理風格的一部分。

歷史一再證明，民主制度的崩壞，很少始於坦克或政變，往往始於語言腐蝕與界線後退。當仇恨被包裝成玩笑，當歧視被辯解為誤會，當責任被推給匿名的工作人員，制度本身便開始習慣不負責任。極端主義不必推翻體制，只需被體制默許。

對長期自詡為自由、人權與多元價值燈塔的國家而言，這種轉變格外致命。因為一旦民主社會不再能清楚回答「什麼是不可接受的」，它就無法再說服人民，自己仍值得被捍衛。種族主義的真正復燃，不是出現在街頭，而是發生在公權力選擇沉默、甚至選擇利用它的那一刻。

台灣長期將美國視為民主典範與價值盟友，但正因如此更不能忽視：即便是制度成熟、憲政穩固的民主國家，一旦政治權力選擇縱容仇恨、模糊界線，也可能在短時間內出現深層滑坡。

台灣近年同樣面臨高度動員的身分政治、網路輿論的激化，以及陰謀論與情緒性語言的快速擴散。當歧視被合理化為言論自由，當煽動被包裝成反建制幽默，民主便開始侵蝕自身的道德地基。

因此，台灣無法、也不應視若無睹。捍衛民主不只是選邊站的外交選擇，更是對制度底線、公共語言與政治責任的日常自律。美國正在發生的不只是其自身危機，而是一個提醒：民主不是自然狀態，而是需要不斷防衛的文明選擇。

（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）

