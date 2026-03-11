黃齊元／美以伊戰火 台灣危機升高

全世界戰火再起，始作俑者是美國。令人震驚的是，美國智庫近期公布「台海地獄景象」，做為非對稱防禦「豪豬戰略」的進階版。這和烏克蘭及巴勒斯坦的慘狀沒有兩樣，反正打爛的是別人的國土，地獄是別人的地獄。

例如美以對伊朗開戰、實施斬首行動，卻也掀起中東及全球的動盪不安。身為「和平愛好者」的川普，為何選擇在此時出手？因為他是賭徒，面對元氣大傷的伊朗，勝算很大；川普也需要一場勝利來挽回不斷下滑的民意，以面對年底期中選舉。另外，他也可藉打擊伊朗，累積和習近平談判的籌碼。

由美國最近一連串出手，可以看出川普的招數。他是典型的「欺弱怕強」，習慣以最少投入換取最大勝利，且盡量繞過國會。此外，他也善於不斷在媒體放話，讓敵人搞不清真假；從活捉委內瑞拉總統馬杜洛、突襲墨西哥大毒梟，到攻擊伊朗，他都以精準打擊、閃電行動，虛實並用，超越傳統戰爭型態。

川普樹立斬首行動新戰爭模式，但必須有當地民心支持。未來的戰爭是「ＡＩ戰爭」，以色列是行家，可精準鎖定敵人，減少不必要的戰鬥及平民傷亡；此外，精準的電子系統是勝負關鍵，並非光靠無人機，同時透過通風報信以掌握敵蹤。

這對台灣有何啟發？第一，戰爭型態早已改變，台灣購買過時武器不一定有用；第二，大國才有談判籌碼，川普稱習近平為他的「好友」，卻一再指責台灣為「小偷」；第三，未來戰爭的關鍵是ＡＩ與無人機，透過小規模攻擊、速戰速決；第四，領導人和人民不同，神權體制是邪惡的、伊朗人民不是，同理對中共而言台獨是敵人、台灣人民是同胞。

美國智庫表示，當前台美政策面臨的主要風險，在於敘事正在轉向，美國對台灣的描述，從過去的戰略資產，逐步轉向被部分聲音形容為「戰略負擔」。如果台灣對美國還有什麼價值，那就是半導體，但二○二八年後就不一定了，因此美國政府要施壓台積電和台灣政府，盡快把供應鏈搬過去。

川普的「美國優先」政策疏遠盟友，引爆西方國家出走潮。德國總理帶領卅家企業訪華，推行去風險政策、不再與中國脫鉤，成功拿回一二○架空中巴士訂單。近期多個北約成員國領袖飛往北京，西方找中國避險已成為主旋律，台灣持續抗中等於和全球趨勢背道而馳。

台灣最大風險不是中共，而是美國。我們看不懂全球潮流，無知的被鎖進美國戰爭敘事，面臨川普對台灣半導體產業的強取豪奪。全世界結盟趨勢已走向「點菜式」，不再基於意識形態，即使理念不同，在經濟上也可以合作；美國與中國、歐盟和中國，都是這個原則，台灣呢？

川普說美國打擊伊朗是為了要推翻政權，呼籲伊朗人民起義接管政府。如今川普說戰爭很快結束，美國莫非想「打了就跑」？造成世界大亂的爛攤子誰來收拾？川普可能想切斷大陸石油來源，但大陸再生能源已躍居全球第一，成為電力超級強國；荷莫茲海峽被封鎖，影響最大的是其他國家。

美國霸權正幫助中國變得更強大，大陸不需要對台動武，靠經濟、科技實力如ＡＩ、製造業、機器人、綠能就夠了。台灣的未來不是半導體或國防，而是兩岸和平；天堂或許離我們很遠，地獄卻無比靠近。

（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）