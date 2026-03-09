周行一／油價與你的投資策略

無法預期的市場負面衝擊總是會發生，二○二五年最大的莫過於川普於「解放日」宣布的全球關稅政策；二○二六年春節剛過，二月廿八日美國與以色列聯手的「史詩怒火」軍事行動攻擊伊朗（以下簡稱史詩戰爭)，二月底到三月六日台股總共跌了百分之五。

每當類似大負面衝擊發生時，有的投資人蠢蠢欲動，想藉機賺一筆；也有人憂心忡忡，不知道是否該停損。現在大家最關心的是油價走勢，本文嘗試分析之，希望讀者讀完之後會同意，最好的投資策略是我建議的八喜投資法則。

有幾個關鍵因素決定史詩戰爭對國際油價影響的程度：戰爭擴及的地理區域、戰爭的時間長度、戰爭帶來的損害、伊朗戰爭前後的政經狀態。伊朗的經濟不好，政治不穩定，長年受國際社會的經濟制裁，過去五年，平均經濟成長率為百分之三點五，低於新興與開發中國家的百分之四點一，通貨膨脹約百分之四十，貨幣貶值百分之八十，二○二五年國民所得為四二五○美元。二○二五年的十二日戰爭重創了基礎建設與經濟，造成年底爆發大規模抗議，政府嚴厲鎮壓，死亡人數起碼數千人，史詩戰爭只會讓經濟更為惡化。

美國與以色列的優勢武力已經摧毀伊朗的海軍，以及大部分飛彈、無人機的存量與發射裝置，武器工廠也受到大規模破壞；伊朗幾乎沒有空軍與防空能力，所以伊朗的境外打擊能力會否很快消失，是各界關注焦點。

伊朗因為缺乏長程導彈，一旦用罄，對其他中東國家的威脅將大幅減少；不無可能在兩、三周左右，即到達這個情況。伊朗總統裴澤斯基安七日宣布同意暫停攻擊中東鄰國，並向這些國家致歉，也讓外界猜測是否與此相關。

一旦伊朗無力接續戰事，即必須決定要不要跟美國談判，如果不，雖然美國派地面部隊侵入伊朗的機會很小，而且美國支援的伊朗西部庫德族的部隊人數只有幾千人，不足以對伊朗革命衛隊產生大威脅；但是繼任被炸死的宗教領袖哈米尼的新領導階層，在極端惡劣的政經環境下將很難穩定國內的政經情勢。加上美國將持續攻擊伊朗全境，並積極觸動內部矛盾，伊朗的九千餘萬人民中有可能大量流竄到其他中東國家，產生區域性的不穩定。由於戰爭基本上未結束，國際油價不穩定的期間將難以預測。

對世界經濟最好的結果是伊朗選擇跟美國談判，伊朗放棄發展核武，跟美國合作石油出口，這是美國最希望的「委內瑞拉」模式，但是伊朗新領導核心會否願意在短期間內走這條路，抑或選擇持續頑抗一陣子？

在此筆者想與讀者分享一個明確的油價走勢看法：大概再幾周左右，不論伊朗是否與美國談判，國際油價將回到戰前走低的趨勢，因為替代能源、科技節能、電動車，原油儲量充足等因素，油價的長期趨勢是向下的；由於戰爭的不確定性，短期油價波動無法避免，若是美、以占上風，伊朗將愈來愈無能力影響荷莫茲海峽的航運。

但一定要給個免責聲明：如果你覺得我講得有道理，並據以做投資決策，我對你的投資績效絕不負責。認真地講，史詩戰爭對油價的影響一定是過渡性的，你只要掌握八喜投資法則，能夠等就行了。

（作者為行珩全人均衡系統創辦人）