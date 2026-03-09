聽新聞
0:00 / 0:00

周行一／油價與你的投資策略

聯合報／ 周行一

無法預期的市場負面衝擊總是會發生，二○二五年最大的莫過於川普於「解放日」宣布的全球關稅政策；二○二六年春節剛過，二月廿八日美國以色列聯手的「史詩怒火」軍事行動攻擊伊朗（以下簡稱史詩戰爭)，二月底到三月六日台股總共跌了百分之五。

每當類似大負面衝擊發生時，有的投資人蠢蠢欲動，想藉機賺一筆；也有人憂心忡忡，不知道是否該停損。現在大家最關心的是油價走勢，本文嘗試分析之，希望讀者讀完之後會同意，最好的投資策略是我建議的八喜投資法則。

有幾個關鍵因素決定史詩戰爭對國際油價影響的程度：戰爭擴及的地理區域、戰爭的時間長度、戰爭帶來的損害、伊朗戰爭前後的政經狀態。伊朗的經濟不好，政治不穩定，長年受國際社會的經濟制裁，過去五年，平均經濟成長率為百分之三點五，低於新興與開發中國家的百分之四點一，通貨膨脹約百分之四十，貨幣貶值百分之八十，二○二五年國民所得為四二五○美元。二○二五年的十二日戰爭重創了基礎建設與經濟，造成年底爆發大規模抗議，政府嚴厲鎮壓，死亡人數起碼數千人，史詩戰爭只會讓經濟更為惡化。

美國與以色列的優勢武力已經摧毀伊朗的海軍，以及大部分飛彈、無人機的存量與發射裝置，武器工廠也受到大規模破壞；伊朗幾乎沒有空軍與防空能力，所以伊朗的境外打擊能力會否很快消失，是各界關注焦點。

伊朗因為缺乏長程導彈，一旦用罄，對其他中東國家的威脅將大幅減少；不無可能在兩、三周左右，即到達這個情況。伊朗總統裴澤斯基安七日宣布同意暫停攻擊中東鄰國，並向這些國家致歉，也讓外界猜測是否與此相關。

一旦伊朗無力接續戰事，即必須決定要不要跟美國談判，如果不，雖然美國派地面部隊侵入伊朗的機會很小，而且美國支援的伊朗西部庫德族的部隊人數只有幾千人，不足以對伊朗革命衛隊產生大威脅；但是繼任被炸死的宗教領袖哈米尼的新領導階層，在極端惡劣的政經環境下將很難穩定國內的政經情勢。加上美國將持續攻擊伊朗全境，並積極觸動內部矛盾，伊朗的九千餘萬人民中有可能大量流竄到其他中東國家，產生區域性的不穩定。由於戰爭基本上未結束，國際油價不穩定的期間將難以預測。

對世界經濟最好的結果是伊朗選擇跟美國談判，伊朗放棄發展核武，跟美國合作石油出口，這是美國最希望的「委內瑞拉」模式，但是伊朗新領導核心會否願意在短期間內走這條路，抑或選擇持續頑抗一陣子？

在此筆者想與讀者分享一個明確的油價走勢看法：大概再幾周左右，不論伊朗是否與美國談判，國際油價將回到戰前走低的趨勢，因為替代能源、科技節能、電動車，原油儲量充足等因素，油價的長期趨勢是向下的；由於戰爭的不確定性，短期油價波動無法避免，若是美、以占上風，伊朗將愈來愈無能力影響荷莫茲海峽的航運。

但一定要給個免責聲明：如果你覺得我講得有道理，並據以做投資決策，我對你的投資績效絕不負責。認真地講，史詩戰爭對油價的影響一定是過渡性的，你只要掌握八喜投資法則，能夠等就行了。

（作者為行珩全人均衡系統創辦人）

基礎建設 國際油價 以色列 伊朗 荷莫茲海峽 美國

延伸閱讀

美伊戰爭進入第二周 油價會漲到什麼地步 緊盯五變數

結局難料…美伊戰4劇本 失控風險增

美伊戰爭滿一周！川普速戰速決夢碎 未來4種情境發展一次看

伊朗烽火連天如何結束？彭博推演「三情境」與對應油價走勢

相關新聞

周行一／油價與你的投資策略

無法預期的市場負面衝擊總是會發生，二○二五年最大的莫過於川普於「解放日」宣布的全球關稅政策；二○二六年春節剛過，二月廿八日美國與以色列聯手的「史詩怒火」軍事行動攻擊伊朗（以下簡稱史詩戰爭)，二月底到三月六日台股總共跌了百分之五。

葉銀華／全球動盪 美債避險需求反增

去年初川普總統再度入主白宮後，以對等關稅為手段，要求主要貿易夥伴增加對美投資與設廠；同時，近日地緣政治衝突升溫。在此動盪的國際經濟環境下，外國投資人對美國國債的交易行為，提供了一個觀察全球資金配置的重要視角。

趙建民／台灣的美國情人夢

台美對等關稅談判落幕，台灣的關稅稅率和日韓一樣，都是百分之十五。賴清德總統稱台灣經濟的春天來了。然而，政府不但送走護國神山、承諾對美投資五千億美元，還奉上主權承諾國防經費高於ＧＤＰ的百分之三，對賴政府而言，成功的將台灣經濟和國防鎖入「大美秩序」，是筆好買賣。

林中斌／廿大後 習政翻轉

二○二二年十月中共廿大後，習近平政策大幅調整：務實彈性，只做不說。若以二二年前習預判之後，難免誤判。

廖達琪／兩岸和平 能否用民主搭建

二月初國民黨智庫與大陸國台辦海研中心在北京舉行「兩岸交流合作前瞻論壇」，開啟了中斷近十年的國共交流機制，似也為緊繃且冰封的兩岸關係添點和緩春意；雖說此次迴避高敏感度政治性議題，且也獲得對方釋放一點具體

林一平∕哈米尼之死

二月廿八日美國與以色列發動高度協調的聯合空襲。多方來源已確認伊朗最高領袖阿里．哈米尼於空襲中喪生，結束其自一九八九年起長達數十年的統治與影響力。伊朗政府隨即宣布全國哀悼四十天，這一事件被視為伊朗政治史上極端關鍵的轉折點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。