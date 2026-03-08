聽新聞
名人堂／全球動盪 美債避險需求反增

聯合報／ 葉銀華

去年初川普總統再度入主白宮後，以對等關稅為手段，要求主要貿易夥伴增加對美投資與設廠；同時，近日地緣政治衝突升溫。在此動盪的國際經濟環境下，外國投資人對美國國債的交易行為，提供了一個觀察全球資金配置的重要視角。

二○二五年外國投資人（包含公私部門）對美國公債淨交易金額，相較於此前五年明顯增加。若以每月平均計算，去年淨買入金額較過去五年增加一二七億美元，每月波動幅度則維持相近水準。整體而言，去年全年外國投資人對美國公債淨買入金額為四一四五億美元。

從國別持有結構與國債觀察，去年增加美國國債持有量最多的三個國家分別為英國、日本與比利時。其中英國增加一四三二億美元，日本增加一二四○億美元，比利時增加一○二七億美元。這三個經濟體在全球資金流動中具有關鍵地位。英國與比利時被視為金融資金重要中轉中心，日本則為全球最大對外資產持有國之一。

相較之下，二○二五年中國減持美國債七五五億美元，為減持最多的國家；其次為印度與巴西，分別減持三六二億與三二九億美元。這些國家的減持，在一定程度上與美國關稅政策與地緣政治關係有關。

再者，二○二五年全年，外國政府淨買入美國債金額占外國投資人整體的百分之十四點五。若觀察川普四月初提出對等關稅到年底，外國投資人整體而言仍然是淨買入，但外國政府則是淨賣出四八六億美元，其中約三分之二是淨賣出短期國庫券。

從上述數據可以得到四個值得注意的現象。首先，外國投資人整體仍持續增加美國債持有量，但外國政府部門卻在部分期間出現減持，主要集中在國庫券。這意味著部分官方機構可能基於流動性管理或外匯存底調整，而減少短期美元資產，市場投資人則在不確定性升高而增加長期資產配置。

其次，持有結構的變化也反映全球金融體系運作方式的轉變。過去廿年，美國國債需求相當程度上來自亞洲央行的外匯存底，近幾年隨著全球資產管理規模持續擴大，私人資本與金融機構逐漸成為重要的買方。英國與比利時等金融中心持有量的增加，反映全球資產管理機構透過金融市場重新配置資產的結果。這種轉變也改變美國債在全球金融體系中的角色，除了作為各國央行的外匯存底外，同時也是重要的抵押品與資產定價基準。

另一方面，地緣政治風險與貿易摩擦的升高，也在短期內強化美國債的避險需求。近期中東局勢緊張，以及主要經濟體間的貿易摩擦，都使金融市場波動加劇。在這種環境下，美國債市場的深度與流動性，使其仍然成為全球資金的重要停泊地。

此外，全球資金持續流入美國債市場，進而對美元匯率形成支撐。去年五、六月美元對新台幣一度大幅貶值至廿八點九，當時市場普遍預期美元將持續走弱。然而隨後美元卻出現回升，便與全球資金對美元資產需求仍然穩定有關。當國際投資人持續增加美國債配置時，美元資產需求同步上升，也在一定程度上支撐美元匯率。

川普的關稅政策與地緣政治緊張局勢，提高了全球經濟與政治的不確定性。然而在金融市場上，即使美國債務規模持續攀升，全球動盪反而強化對美元資產與美國債的避險需求。（作者為陽明交通大學資管與財金系教授）

趙建民／台灣的美國情人夢

台美對等關稅談判落幕，台灣的關稅稅率和日韓一樣，都是百分之十五。賴清德總統稱台灣經濟的春天來了。然而，政府不但送走護國神山、承諾對美投資五千億美元，還奉上主權承諾國防經費高於ＧＤＰ的百分之三，對賴政府而言，成功的將台灣經濟和國防鎖入「大美秩序」，是筆好買賣。

林中斌／廿大後 習政翻轉

二○二二年十月中共廿大後，習近平政策大幅調整：務實彈性，只做不說。若以二二年前習預判之後，難免誤判。

廖達琪／兩岸和平 能否用民主搭建

二月初國民黨智庫與大陸國台辦海研中心在北京舉行「兩岸交流合作前瞻論壇」，開啟了中斷近十年的國共交流機制，似也為緊繃且冰封的兩岸關係添點和緩春意；雖說此次迴避高敏感度政治性議題，且也獲得對方釋放一點具體

林一平∕哈米尼之死

二月廿八日美國與以色列發動高度協調的聯合空襲。多方來源已確認伊朗最高領袖阿里．哈米尼於空襲中喪生，結束其自一九八九年起長達數十年的統治與影響力。伊朗政府隨即宣布全國哀悼四十天，這一事件被視為伊朗政治史上極端關鍵的轉折點。

魏國彥∕周朝自古是中國

立法院在一月卅日舉行第四會期最後一次院會，朝野攻防激烈。民進黨立委鍾佳濱發言稱：「春秋時代沒有中國，叫做周國」，又說「那時候魯國啊，隔壁有個國家…」鍾佳濱這番說法，引發討論，國民黨前發言人鄧凱勛表示，這些人的歷史難道是體育老師教的嗎？本文想就此話題做些史學探討。

