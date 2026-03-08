名人堂／全球動盪 美債避險需求反增

去年初川普總統再度入主白宮後，以對等關稅為手段，要求主要貿易夥伴增加對美投資與設廠；同時，近日地緣政治衝突升溫。在此動盪的國際經濟環境下，外國投資人對美國國債的交易行為，提供了一個觀察全球資金配置的重要視角。

二○二五年外國投資人（包含公私部門）對美國公債淨交易金額，相較於此前五年明顯增加。若以每月平均計算，去年淨買入金額較過去五年增加一二七億美元，每月波動幅度則維持相近水準。整體而言，去年全年外國投資人對美國公債淨買入金額為四一四五億美元。

從國別持有結構與國債觀察，去年增加美國國債持有量最多的三個國家分別為英國、日本與比利時。其中英國增加一四三二億美元，日本增加一二四○億美元，比利時增加一○二七億美元。這三個經濟體在全球資金流動中具有關鍵地位。英國與比利時被視為金融資金重要中轉中心，日本則為全球最大對外資產持有國之一。

相較之下，二○二五年中國減持美國債七五五億美元，為減持最多的國家；其次為印度與巴西，分別減持三六二億與三二九億美元。這些國家的減持，在一定程度上與美國關稅政策與地緣政治關係有關。

再者，二○二五年全年，外國政府淨買入美國債金額占外國投資人整體的百分之十四點五。若觀察川普四月初提出對等關稅到年底，外國投資人整體而言仍然是淨買入，但外國政府則是淨賣出四八六億美元，其中約三分之二是淨賣出短期國庫券。

從上述數據可以得到四個值得注意的現象。首先，外國投資人整體仍持續增加美國債持有量，但外國政府部門卻在部分期間出現減持，主要集中在國庫券。這意味著部分官方機構可能基於流動性管理或外匯存底調整，而減少短期美元資產，市場投資人則在不確定性升高而增加長期資產配置。

其次，持有結構的變化也反映全球金融體系運作方式的轉變。過去廿年，美國國債需求相當程度上來自亞洲央行的外匯存底，近幾年隨著全球資產管理規模持續擴大，私人資本與金融機構逐漸成為重要的買方。英國與比利時等金融中心持有量的增加，反映全球資產管理機構透過金融市場重新配置資產的結果。這種轉變也改變美國債在全球金融體系中的角色，除了作為各國央行的外匯存底外，同時也是重要的抵押品與資產定價基準。

另一方面，地緣政治風險與貿易摩擦的升高，也在短期內強化美國債的避險需求。近期中東局勢緊張，以及主要經濟體間的貿易摩擦，都使金融市場波動加劇。在這種環境下，美國債市場的深度與流動性，使其仍然成為全球資金的重要停泊地。

此外，全球資金持續流入美國債市場，進而對美元匯率形成支撐。去年五、六月美元對新台幣一度大幅貶值至廿八點九，當時市場普遍預期美元將持續走弱。然而隨後美元卻出現回升，便與全球資金對美元資產需求仍然穩定有關。當國際投資人持續增加美國債配置時，美元資產需求同步上升，也在一定程度上支撐美元匯率。

川普的關稅政策與地緣政治緊張局勢，提高了全球經濟與政治的不確定性。然而在金融市場上，即使美國債務規模持續攀升，全球動盪反而強化對美元資產與美國債的避險需求。（作者為陽明交通大學資管與財金系教授）