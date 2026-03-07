趙建民／台灣的美國情人夢

台美對等關稅談判落幕，台灣的關稅稅率和日韓一樣，都是百分之十五。賴清德總統稱台灣經濟的春天來了。然而，政府不但送走護國神山、承諾對美投資五千億美元，還奉上主權承諾國防經費高於ＧＤＰ的百分之三，對賴政府而言，成功的將台灣經濟和國防鎖入「大美秩序」，是筆好買賣。

協議簽署後，總統的民調支持度上升，多數民眾似乎也對談判結果滿意。英國金融時報稱川普政府正匯整一份高達二百億美元的軍售清單，卅七位美國議員聯名致函立法院，希望盡速通過國防特別預算。跡象顯示，台灣對美輸誠，成果不差。

台灣的ＧＤＰ只有韓國的一半，對美投資卻比韓國多出二分之一，和經濟產值六倍於我國的日本旗鼓相當；日本對美第一波投資集中在能源和工業用鑽石，韓國則主打傳產造船工業，都沒有觸及兩國的高端科技，而台灣對美投資不但在比例上遠遠高過日韓，更將經濟命脈台積電及國防主權送出，如此投名狀，美國爸爸應該感動了吧！

台灣賣命演出是能否達到綁定美國的設想，首先要考慮的，是兩國利益是否契合的問題。賴政府罕見的將國防預算寫入經濟協議，並允諾一點二五兆特別預算，想的是台美安全連接，川普政府也相應起舞擴大軍售。然而，近年來中共國防工業製造能力超越美國，海軍艦艇數量比美國多出四分之一，就在川普加碼對台軍售時，川普發布行政命令，啟動美國優先武器轉讓戰略，強調優先考慮美國利益發展國防工業，原來出口武器以提升美國軍工業的競爭力，才是「讓美國再次偉大」的戰略目標。

從這個角度，不難理解為何川普要打破紅線，違反對台「六項保證」，在二月四日和習近平通話時討論對台軍售問題。假如軍售可以討論，那「六項保證」中的其他保證譬如「不對軍售設定終止日」是否也可以討論？知名國際政治學大師米爾斯海默指出，川普「正在放棄台灣（中華民國）地位不可談判」的紅線，這也是「六項保證」的另外一項。最近美國最高法院否決川普的關稅政策，使得川普在即將舉行的川習會中立於頹勢，中方原先同意購買的兩千五百萬噸黃豆基礎頓失，川普如何說使中方購買農產品、能源、波音機？台灣是否會走上美中的談判桌？

至於賴政府另外一個如意算盤，亦即將半導體移往美國，迎合川普創造非中產業鏈的目的。然而，美國財政部長貝森特警告，台灣晶片業可能因解放軍封鎖斷鏈，是當前全球最大的經濟威脅。二○二二年美國半導體協會的秘密報告指出，台海情勢已經使得美國對台政策，自地緣政治及民主價值轉向經濟生存問題，台海情勢的不可控，正是美國逼使台灣晶片業移美的主因，紐約時報將之稱為「台灣晶片的大災難」。換言之，台灣晶片業向美轉移符合美國安全利益，非但不會增加、反而降低美軍介入台海危機的可能性。

最近立陶宛總理承認當初允許台灣設館是錯誤決定，外交部花了四百億設立的中歐基金，很可能水漂一場。不論是護國神山外移或立陶宛可能變臉，在在說明政府對外戰略的一廂情願。假如台海和平，還需要安全幻想嗎？（作者為文化大學社科院前院長暨陸委會前副主委）