林中斌／廿大後 習政翻轉

二○二二年十月中共廿大後，習近平政策大幅調整：務實彈性，只做不說。若以二二年前習預判之後，難免誤判。

中印關係改善便是一例。其他面向有六，可能原因有一。去年八月，川普懲罰印度購買俄羅斯石油而對印關稅提升至五十趴。美印交惡。美國於是自毀從一一年來歐巴馬總統拉攏印度孤立中國的布局。

五年前中印邊境衝突喋血，雙方交惡的關係，去年似乎因川普的魯莽懲印而改善。九月，印度總理莫迪七年來首次訪中，十一月恢復對中全面旅遊簽證。

其實不然。中共廿大後，二二年十二月中方已主動建議的雙方軍長級會議改善關係。兩年後十月雙方撤兵結束對峙。

●一言堂不再。二二年十月底新任總理李強頂撞想暫緩解除清零政策的習近平，習聽從李（路透二三年三月三日）。從此，習在內圈打開言路，採納建議，各種政策翻調。

●外交：戰狼轉魅力。廿年習指示駐外官員維護國家尊嚴，啟動戰狼外交。國際訪中旅客人數，一九至二三年減少六十三趴，免簽證國家只十五國。二一年他發現弊多於利，倡導「可愛、可敬、可信」的態度。二二年後，西方注意到北京外交轉柔，稱之為魅力攻勢。二五年底免簽證國家已增至七十五國。

●經濟：國進民退轉國民並進。從一七年至二二年習打壓民間企業無序擴張，螞蟻金服的馬雲被迫出走他國。廿大後，習開始支持民營企業提升創新與美國競爭。二五年一月梁文鋒的DeepSeek橫空出世，二月十七日馬雲受習邀請出席人民大會堂。

●經濟：政府強力介入彌補內需不足。二二年習政府吸取日本房市泡沫化被動因應而失落卅年的經驗，主動戳破恆大危機。面臨超高失業率和通貨緊縮，政府強力介入，令銀行持續大量投資綠色經濟及高科技產業。猛力促外銷，去年衝破一兆美元貿易順差彌補內需不足，維持強勁的經濟成長。催生荷蘭學者Joeri Schasfoort所稱的「第二次經濟奇蹟」。

●對台：去除買辦文化、納入外交專業、多做少說、社會融台。習一二年接班後，對國台辦「買辦文化」深表不滿—來台灣吃喝撈錢，而對台灣內情掌握不足。於是，其他單位共軍、國安等都介入對台事務搶功，造成對台工作混亂。甚至赴大陸台灣藍營學者都被拘留問話。台灣民間盛傳旅遊大陸缺人身安全。廿大後，二二年底，曾外派印度、菲律賓的外交部副部長宋濤調任國台辦主任。國台辦官員換血，外交系統成主流。

●對美：以稀土、極音速導彈等殺手鐧克美挑戰，搭配會談與交流。習以限供稀土挫敗川普對中貿易戰，又以擁有五倍音速無法攔截的導彈令美國防部長承認屢次兵推皆輸。去年，習與川在釜山會後不提台灣顧川普顏面。互動更為正向。

●習政翻轉與健康變化。中研院蔡文軒學者前年十二月十九日發表報告：以大量視訊資料追蹤習的ＢＭＩ如腰圍及行動小碎步的增減。發現一九至二二年習健康欠佳，二三年開始改善。與決策轉趨務實彈性同步。

（作者為華府喬治城大學外交學院前講座教授，曾任國防部副部長，著有《偶爾言中》）