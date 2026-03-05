廖達琪／兩岸和平 能否用民主搭建

二月初國民黨智庫與大陸國台辦海研中心在北京舉行「兩岸交流合作前瞻論壇」，開啟了中斷近十年的國共交流機制，似也為緊繃且冰封的兩岸關係添點和緩春意；雖說此次迴避高敏感度政治性議題，且也獲得對方釋放一點具體紅利，但是否就能藉此建構出國人普遍期待的兩岸和平？

首先，我們得問我們要什麼樣的和平？因和平本身也可分層次：低階的如沒有戰爭狀態，滑動性高；中階的或以有相互接受的互動框架來維持穩定；高階的可能如民主和平論，強調信念體制近似的國家應不會打仗，和平長存。

實務上，高階的目前似正受挑戰。美國總統川普不分敵友，全球追討關稅，及對盟國軍費平攤要求，似已將民主盟邦的和平降至中階！所以高階的信念性民主和平，可能熬不住經濟壓力，而我們跟對岸要建構和平，不能也不必達到這種境界。至於低階的無戰爭狀態和平，兩岸目前就是，但滑動性高，中共不停環台軍演，更增添兩岸有事的疑慮；所以，我們應追求的是中階有互動框架，較穩定的和平。但兩岸有這樣雙方可接受的框架嗎？

答案是沒有。國民黨用「九二共識反對台獨」做通關密語，但民進黨不接受，民眾黨也曖昧；而中共雖接受九二共識，但強烈擠壓國民黨「一中各表」的空間，更強調「兩岸一家親」、中華民族偉大復興等，彰顯民族主義掛帥的框架。這樣即便在民生經濟鋪了底，但難以往上發展。

可能為雙方接受的框架是什麼？個人以為可以「各表」的「民主」帶入討論協商。之所以用「各表」，因為民主有多種類型，我們所習慣的主要被歸類為自由民主，重視程序，如常規選舉、言論自由保障等等。還有一類稱「實質民主」，較重視結果，尤其在財富分配上，雖然程序也有，但不以直接民選為唯一準繩。但目前在被分類為自由民主的國家中，幾乎全以程序民主為圭臬，並依此區分出威權、極權等政體類型；中國大陸自屬威權。不過以共產黨建置的思想依據—馬克思主義而言，對西方的自由民主體制有顛覆性的批評，認為選舉背後都是資本家操縱，民選只是表象；所以共產黨代表無產階級，以所謂民主集中，由菁英集權推動革命，或可說他們可能較偏向實質民主，重視民生分配，卻不顧程序正義。

如果民主可作為討論起點，兩岸是否本著求同存異、互相尊重的基本精神，以雙方各自認知的民主理念及實踐的民主方式，來構思雙方或可接受的和平框架？比如雙方年度性透過各自的民主機制，測量各自人民的統一意願？只要有一方未達到其法規所設定的通過門檻，就擱置此議題。

以上只是非常初步的建議，可能引起各方譁然及撻伐，或也被認為是異想天開！筆者深知和平建構涉及多維力道；與中國大陸不對稱的國力是現實，習近平或借川普施壓台灣也得提防。但我們有晶片，美國還不會放手，何況還要不斷賣武器給我們；且美中對峙不戰的局面，可能會持續頗長；大陸內部問題亦須盤整；台灣有時間及空間，構思國防軍事硬實力以外，維持兩岸和平的策略。

因此，筆者拋出思考，台灣跨黨派最大共識、大家習以為常的民主體制及生活方式，可否不張揚、表現有素養的成為我們與對岸所言的民主對接對話，以開啟穩定和平的可能？

（作者為中山大學政治所榮譽教授）