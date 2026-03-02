陳冲／廣場飯店與羅浮宮

建於一九○七年的紐約廣場飯店，位於中央公園旁，視野絕佳，造型氣派，是紐約地標建築，也是市內唯二被定為National historic landmark的飯店。

但對於川普而言，廣場飯店卻有椎心之痛。一九八八年川普出價，以略高於四億美元買下此一地標，一九九五年因財務困難申請破產，被迫以三億二千五百萬元賣出，慘賠八千萬還是小事，持有期間因當紅影片「小鬼當家２」在廣場飯店借景開拍（一九九二），一切條件談妥，傳出川普阻止拍攝，強要入鏡，導演Columbus被迫修改劇本，為川普增加台詞，事後卅餘年，餘怒未消，不時罵個幾句，去年川普上任，C導演接受媒體訪問：何不拍攝後直接刪除？導演回應If I cut it, I'll probably be sent out of the country。

對金融界而言，廣場飯店在川普入主前，曾發生一件大事。此即一九八五年的廣場協議（Plaza Accord），事件的背景，金融界的朋友應該都很了解，主要是美元在八零年代大幅升值，導致巨額貿易逆差，為挽救頹勢，美國乃邀請日本等另四工業國於紐約廣場飯店會商，要求聯合干預外匯市場，尤其著眼於日圓與馬克，希望相對美元有秩序地升值，以解決美國長期貿易赤字問題，於九月廿二日達成協議，外界一般解讀，是強押日本上架。廣場協議簽訂後，五國開始聯合干預，市場也迅速反應，造成市場美元拋售狂潮，日圓甚至升值達百分之一一六，也是日本所謂失落的十年（甚至失落卅年）的由來。

鑒於廣場協議執行「過於有效」，甚至一發不可收拾，為緩解美元跌勢，穩定各國匯率，一九八七年美國又邀集主要工業國家在巴黎羅浮宮會商，法英日德承諾減少支出、降息降稅，於二月廿二日完成羅浮宮協議（Louvre Accord），試圖減輕弱勢美元的情況，可惜效果不彰，對市場走向影響不大，工商界朋友印象較為深刻的，反而是會後在羅浮宮的豪華晚宴及酒單。

至於羅浮宮，勿庸置疑，是法國的驕傲，更是典型的地標，前些日子（二○二五年十月十九日）發生一樁離奇荒唐的竊案，四名竊賊白日攀爬闖入，七分鐘盜走近億元的皇家珠寶。竊案原本與川普無關，但因加州一位專欄作家Jon Dobrer發表一篇「川普白宮與羅浮宮」（Trump the White House and Louvre），藉事件的荒誕，巧妙結合川普與羅浮宮事件，認為兩者均係公然、大膽毫無顧忌，破壞體制與傳統。想像力豐富的Dobrer在文中還提到，許多電影以劫案竊案為背景，但都是在夜間悄悄進行，不敢張揚，或仔細布局，審慎實施；也有不少影片以白宮為背景（白宮也代表既有體制），恐怖分子大肆破壞，但絕少係總統由內自行發動解體，違反典章。全文暗指（或明指）目前白宮主人，正明目張膽進行一場破壞國家體制的災難，看到日前川普與聯邦最高法院的司法案件，就不難理解Dobrer的憂心。

回到金融議題，廣場協議與羅浮宮協議，接續於一九八五年及一九八七年締結，目的均在於企圖以國家力量聯合干預市場，以政治動作解決經濟問題，短時間似乎有效，但隨市場力量的反撲，反而扭曲經濟自然調整的秩序，甚至危及參與國家的正常發展。

八零年代美國的財政赤字及貿易逆差，其實是結構性的問題，需要細膩地調整，不此之圖，想要強行導正，不但無法達到目的，反而以鄰為壑造成盟友受損。

川普的治國方針—俗稱海湖莊園協議（Mar-a-Lago Accord），雖然不合學理，但自上任之後即照表操課，目前關稅談判已初步完成，下一步應是美元（匯率）議題，四十年前廣場、羅浮宮未竟之責，能否寄望Mar-a-Lago，或竟玉石俱焚，吾人且拭目以待！

（作者為財團法人新世代金融基金會董事長）