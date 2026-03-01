楊志良／馬年唯此願：愛與和平

在經典名著《魯賓遜漂流記》中，主人翁魯賓遜遭遇船難，孤零零一個人漂流到荒島，好生寂寞。幸好有一狗兩貓同時上岸，雖然都飢寒交迫，但並沒有把對方當作食物，而是相互陪伴、共謀生存。這可見不同物種之間，愛與被愛仍可能重於飲食，寧可樹皮草根，另尋果腹之道，也不傷害對方。

後來魯賓遜又救了原住民「星期五」，雖然和他膚色不同，言語不通，但魯賓遜多年未見另外任何人類，興奮之情溢於言表，更遑論要傷害對方。生命誠可貴，雖然知道可以從傷害對方得到自己的好處，但他們選擇日間合作共同抵禦其他猛獸，夜間互相依偎以抗寒冷。二個民族、二種語言，異中求同，和平共處，高度相親相愛。

國人出國多有經驗，處在四周都是膚色語言不同的外國人的環境中，一旦遇到同文同種者，馬上感覺像是遇到親人，彼此噓寒問暖，存異求同，什麼省籍、藍綠、台灣大陸，都不重要了。即使不是國人，而是同為亞洲人，也能嘗試用肢體語言，相互溝通關懷，充分顯示愛與和平。

常有政治人物為了表達親民及博取選票，看到嬰幼兒欲打個招呼，標準動作是蹲下去，因為高大的身體如果站著，對矮小的孩子很有侵略性，而且要滿臉笑容，顯示愛與和平。人類遇到可愛的汪星人或喵星人，若想要親近一下，做個朋友，第一個動作也是要蹲下來，把自己變小，不要高高在上，再來就是把自己手裡的拐杖或雨傘等等「類武器」平放在地，再用眼睛溫柔的直視對方的眼睛。貓狗都很聰明，從人類的眼睛可看出是否具有敵意或傷害的意圖。

本人養汪星人多年，也曾多次被一群流浪犬包圍，用以上方法每次都能脫困，且常能因此成為汪星人的朋友，撫摸它們的頭及身體。

不論是與人還是與動物打交道，愛與和平都是基本原則。世間紛擾多，若是強盜前來打劫，不但要怒目相向，且要早些亮刀亮槍，以免錯失良機，但若是要最終解決問題，愛與和平才是答案。

新年初始，大家都在祝福許願，但不管求健康、求財富、求事業、求功成名就，若沒有和平的大環境，這些福氣也無處可享。而如何才可以得享和平，唯有人人心中有愛，才能夠干戈止息。

目前台灣面對的國際環境極其惡劣，以吞併台灣為首要任務的中共虎視眈眈，藍、綠、白卻惡鬥得不可開交，常把自身利益擺中間，民眾的生計放兩旁。然而在三黨不過半的情勢下，如何惡鬥都不可能消滅對方，只能分清楚輕重緩急，以愛及和平，相互包容，才是提升國人幸福之道，君以為然否？

（作者為前衛生署長）