廖元豪／總統終究在法律之下

最近有兩個國際案例，都是民主國家的總統遭到法律重擊。一是韓國前總統尹錫悅，因違法宣告戒嚴而被法院判定內亂罪成立，並處無期徒刑；另一則是美國總統川普搞亂全世界的對等關稅措施，被最高法院認定違憲。雖然尹錫悅尚可上訴，川普也還在找尋其他法源依據繼續打關稅戰，但原來不可一世、自認「我說的就是法」的總統，都在法律面前撞山，讓我們看見「法治」仍然是政治權力的底線！

民選總統由於有選票光環，加上自己能統領龐大又有權力的行政部門，往往會不自覺有著「我是最高」、可為所欲為的錯覺。這樣的總統在行使權力時，一旦碰到憲政體制上的障礙（國會不配合、法院打臉），可能就會不耐煩，想跳過應有程序與要件。美國尼克森總統曾說「當總統作了某件事，那就表示它不違法」，所以水門案爆發時，他選擇的是掩蓋包庇。他痛恨負責調查此案的特別檢察官，竟然在一夜之間免職了司法部長、次長以及特別檢察官，史稱「周六夜大屠殺」。然而接任的檢察官依然持續追查，聲請法院命令尼克森交出證物，最終尼克森辭職下台。

自命高於法律的總統，畢竟還是要在法治面前低頭。這就是法治國家的總統與專制政體的帝王最大的不同！

民選總統如果有所謂「權力癮」的精神狀態，更會傾向跳脫法律拘束。對此類患者來說，權力是讓他們的內在能感到適應、舒服的東西。就像酒與毒品一樣，權力會製造多巴胺，讓人感到快感；反之，一旦失去權力，會感到痛苦。這也可以解釋為何川普絕不接受二○二○年「選輸」，而且堅持追訴反對他的人。嗑藥的人需要愈來愈多毒品，權力上癮者也是如此。他們高度需要控制他人，因為很恐懼會失去權力。

在驅逐移民、關稅等領域，川普其實都可找到合乎體制的手段，讓國會與各機關全力配合。那為何川普偏要獨行其是？因為要拜託國會，要和各國協調，不就顯示川普「不是最高」了嗎？他擺明要跳脫法律與各種規則，因為那才爽，才有侵略性的自我良好感覺。尤其宰制、無拘束的行為最爽—你能拿我怎麼樣？

好在美國的民主、法治體系終究還是能拘束總統。川普對最高法院的判決破口大罵，矢志要用其他法律來搞關稅；但這恰好體現出法院判決是有效的，所以他才感到挫折而必須繞路。他在國情演說時，公然對著大法官說這個判決「不幸」、「令人失望」，但依然承認他只好找尋「其他法律依據」。嘴上不認輸，行動上還是只能改弦更張。

尹錫悅則是更離譜的例子，在完全不符合戒嚴條件的情況下搞戒嚴，把正常憲政體制下的國會制衡當成緊急狀態。還好韓國人民義憤填膺的覺醒，國會議員的解嚴與彈劾，加上司法的裁判，讓韓國回到憲政法治的正軌。

最高行政首長最終在法治面前低頭，是靠著篤信憲政的人民、勇於制衡監督的國會、堅持維護法律尊嚴的司法，以及不為虎作倀的公務員。尼克森時代有寧願辭職或被免職，也不願意配合總統濫權的司法部官員；但川普時代的司法部長與法律幕僚脊梁完全折彎，連勸諭總統的膽子都沒有，只在進入訴訟時想理由硬拗。在台灣，誰能為政府「行政院長不副署法律案」、「硬說陸配是外國人」的荒謬踩煞車？是行政法院、憲法法庭、國會，還是人民的選票？（作者為國立政治大學法律學系副教授）