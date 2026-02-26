丁予嘉／全球金融「大事」要來了！

二○二六年初始，延續著去年的紛亂，委內瑞拉總統被美國強行逮捕、巴拿馬最高法院判決長和集團經營巴拿馬運河違憲、美國強取格陵蘭引發歐盟集體憤怒，這些都是很有深層影響力的大事；但與我接下來要談的相比，實在是沒什麼大不了的。

二○一八年，川普第一任總統時，開啟對中國的貿易戰；為避免在全球供應鏈中被西方卡死（尤其是半導體），中國大陸領導人睿智地（或是運氣好）開始把銀行資金與高端人才從房地產撤出，導入工業製造業，致力提升製造品質與產值。七、八年來忍著房地產下行與倒閉的痛，承受著內需的猛烈衰退，咬著牙撐過極度的內捲（競爭）；新冠疫情之後打開封鎖，中國極慘的通縮，幾乎被人們篤定認為中國將步上日本後塵，要開始「失落」不知多少年，西方的金融機構一致認為中國是不可投資的！

中國的有錢人、企業主也是這樣想的，想盡辦法把錢變成美元、放在海外，僅僅在香港就有近兆美元的定存。資金外流的現象非常嚴重。這是有道理的，試想，美元定存在那時可賺取百分之五的利息，加上人民幣每年貶個百分之二至三，啥事不做就可無風險入袋百分之七、八的報酬率，當然趨之若鶩。

現在不一樣了！去年，二○二五年，中國全年的貿易順差高達一兆二千億美元；放眼望去，中國工業製造的產值與品質幾乎都是全球第一！電動車、機器人、無人機、通訊設備、船舶、高鐵、橋梁、極音速導彈、綠電、配電網等，只要你說得出來的工業產品，無人能望其項背（除了少數幾項高科技產品外）。毫無疑問，中國打贏了這場貿易戰，每個月都進帳一千億美元的貿易順差，這在人類歷史上沒有發生過。但真正的「大事」要來了！

今年，有錢人和企業主突然發現，美元定存已跌至百分之三，天文數字的聯邦赤字，美聯儲還要降息，接下來，美元肯定每年要貶個百分之二至三，那不就竹籃子打水一場空？保守估計，大陸人民在香港的美元定存，將會有五千億美元回流。西方政府與金融機構也嗅到了不一樣的味道，更受不了川普的高壓姿態，紛紛排隊到中國朝聖，商談如何將撤出去的投資找縫隙補回來。中共「十五五規畫」的政策導引再清楚不過了，擴大內需！中國流出海外的資金將如萬馬奔騰般回流，人民幣的價格錯置（被刻意壓低）終將要回歸公允；回歸公允價格的途中必有波動，這是未來三、五年的金融大事。

其實，還有一件金融大事也將有相同的震撼力，那就是日圓也要重整錯置，回歸升值之路。日本這十年來一直緊盯著中國，眼看著中國工業及製造業突飛猛進，同時人民幣又極度被壓低，逼著日圓不得不持續貶值；現在人民幣已開始慢慢升值，日本央行與大企業放任通膨上升、長債殖利率上升，再通膨必將引發升息、日圓回升。日圓套利交易將成為歷史，這個過程也會是大事。

翻開美元從高點開始貶值的歷史，地球不地動，也會山搖！巨額的資金流出美國，亞洲必是流動性氾濫之處，資產價格將如預期的狂飆。

然而這風水輪流轉的過程，不只是經濟與金融受到衝擊，也會帶來不可預測的地緣政治風險，政府、企業、個人須未雨綢繆，不得不慎！

（本文作者為經濟學家）