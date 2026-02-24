黃齊元／國際新趨勢 台需戒慎恐懼

美國最高法院判決川普對等關稅違憲，強調課稅權屬於國會。這對台灣最大啟示是，政府對外重大談判不應繞過國會；今天情況好比遭惡霸侵犯的弱者，卻還想要趕快補辦結婚手續以承認合法性，教人情何以堪？台灣沒有抓住重點，對川普而言關稅只是手段，他在乎的是五千億美元投資和台灣半導體供應鏈。

川普已經踢到鐵板，未來他若施壓台灣過重，將影響四月川習會。習近平日前告訴川普，台灣問題是中美關係中最重要的問題，美方務必謹慎處理對台軍售。如果美國繼續施壓台灣通過國防預算，中美談判可能破局。隨著川普好牌用盡，他會盡一切手段來促成和習近平的中美世紀交易，台灣變成交易籌碼的可能性大增。

美媒報導若國防預算受阻，美國對台耐性會耗盡，在國會山莊蔓延開來，台灣將付出沉重代價。事實是，不管台灣買多少武器，美國也極不可能出兵保衛台灣，而台灣也很難打敗中共。烏克蘭是沉痛教訓，戰爭到最後還是淪為大國之間交易，所謂「威懾」只能欺騙自己。在這種情況下，台灣人民難道不應為和平努力，還要為戰爭付出龐大代價嗎？

台灣最強的武器不是槍砲，而是半導體，但「矽盾」正在快速崩解；美國當然知道，因此強逼台灣加速把產業鏈移往美國。台積電已在亞利桑那州增購土地，未來工廠數是現在一倍以上；不僅如此，台積電在日本也宣布將技術提高到三奈米。執政黨不斷升高台海危機，卻期待以「台灣之盾」來防衛台灣，並配合美國提高國防預算，可謂本末倒置。

展望新的一年，台灣可能會面臨幾個重要趨勢。第一是加速「兩個融合」，在經濟上和美國融合，在政治上和大陸融合。台灣目前正經歷半導體和ＡＩ產業大規模遷徙，生態系快速融入美國。但在另一方面，國共論壇後兩岸交流或會加速，由於台灣人民不希望戰爭，未來會更務實探討兩岸和平方案，雖然不一定走上統一。

第二是美中對台灣問題將達成新共識。習近平在未來三年一定會想解決台灣問題，而川普也會藉促進兩岸和平創造個人歷史定位，問題在於怎麼做？現在美國亞太戰略主要是國防部官員的想法，但過去一年在川普主導下已大幅修正，未來也會如此，由川普和習近平說了算。

第三是全世界將加速裂解與再融合。川普已徹底打碎美國與西方國家的關係，「西方民主同盟」不復存在。川普退出國際組織，同時欲成立以美國為首的新組織，西方中等國家正尋求聯盟以自保。美國短多長空，短期橫行霸道、長期走上孤立；反觀中國將有機會取代美國成為世界的領導者，而全球國家也急欲修復和中國的關係。

第四是中日關係將更緊張，未來有爆發衝突可能。日本眾議院大選，高市早苗的自民黨獲得壓倒性勝利，未來有可能修憲，將自衛條款做改變以參與戰爭。曾說過「台灣有事、日本有事」的高市首相會將日本帶向何方，相信是大陸密切關注重點。台灣不要被美日聯盟沖昏了頭，未來中日危機有可能改變台海未來。

第五是ＡＩ爆發性發展對台灣亦喜亦憂。未來「實體ＡＩ」當道，任何需要製造的商品都少不了中國和台灣，台灣絕對會因「非紅供應鏈」而受益。問題是台灣嚴重缺電，已面臨關鍵瓶頸，未來產業將加速外移，台灣勢必得面對現實，將不得不重啟核能。

（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）