葉銀華／美永續政策分裂 台企怎因應

美國是台灣最主要的出口國，且未來台灣科技產業對美國的直接投資會逐漸增多；關乎營運的美國永續政策、又具分歧的狀況，勢必是台灣企業必修的課題。特別是川普政府將外國企業永續政策的執行，與對美貿易、投資直接掛勾的複雜情境。

去年初川普重返白宮後，美國在永續政策呈現出高度分裂與不確定性。川普反對淨零排放與多元平等包容（ＤＥＩ）政策，強調產業競爭力與資本效率的重要性。但在州政府層級，特別是加州與紐約等民主黨執政州，仍持續推動相關永續政策。對外國企業而言，美國已不再是制度高度一致的市場，而是聯邦政策、州政府法規與企業自律標準交錯運作的多軌體系。

過去幾年，多家美國大型科技企業陸續宣示在二○三○年或二○四○年達成碳中和或淨零排放目標，並將相關要求延伸至供應鏈，對亞洲製造業形成壓力。近年來，隨著人工智慧帶動用電需求快速成長，部分企業調整執行節奏與對外溝通方式，但並未放棄既定方向。

實務上，永續政策的要求逐步從公開承諾轉為內部制度與合約管理。對供應商而言，壓力是來自採購條款、評鑑機制與稽核流程；能否提供穩定、可驗證的環境與勞動等相關數據，已成為接單與續約的重要條件。

在此情境下，台灣出口導向企業同時面對聯邦政治氛圍、州政府法規，以及美國客戶自身治理制度的多重要求。若仍以單一標準因應，容易在不同制度之間產生摩擦，增加經營不確定性。

更甚者，近年來台灣半導體產業加速赴美投資設廠，以回應地緣政治風險，貼近主要客戶與政策核心，藉以降低供應鏈中斷與貿易摩擦風險。然而，在美國設廠意味著必須直接面對當地的勞動人權、環保法規與永續揭露要求，相關成本與管理難度，高於亞洲基地。

以台積電為例，今年初報導指出，美方在投資談判過程中，曾援引合約中涉及ＤＥＩ的條款，作為要求追加投資的依據。此則報導令人訝異，即使外國企業ＤＥＩ未達標，應該是要求改善或罰款，直接迫使其提高在美投資金額，則有以此為由、遂行政治目的之嫌。

類似情況亦可見於巨大集團於去年九月因涉及強迫勞動疑慮，遭美國海關對其輸美產品發布暫扣令，這是嚴厲的行政手段，引發市場對勞動人權與供應鏈風險的高度關注。相關案例反映美國正透過行政程序與貿易機制，將勞動人權、環境等議題納入市場進入門檻之中。

因此，對美出口投資已是涉及制度遵循、政策協商與長期治理能力的綜合競賽；台灣企業不能因為美國永續政策的分歧，而輕忽執行的重要。在此背景下，若缺乏成熟的永續管理與數據制度，將削弱與主要客戶及美國政府談判的籌碼。因此，台灣企業經營策略，不是隨政治風向調整立場，而是建立「內部制度一致、對外回應差異化」的管理模式。

企業應依相關合約的要求，將勞動人權、ＤＥＩ、碳盤查、資料平台與內控制度系統化，確保營運與環境資訊具有一致性與可信度，再依不同市場與客戶需求調整溝通與合規方式。永續供應鏈的競爭，在於誰能長期交付符合要求的數據與改善成果。唯有把制度能力內嵌於日常營運，企業才能在政策反覆與全球競爭加劇的環境，穩住供應鏈地位與長期獲利能力。

