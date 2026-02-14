王正方／裹腳布當圍巾，臭了一圈

昨天台美正式簽署對等貿易協定，政府凸顯台美貿易友好，卻也讓人憂心對相關產業造成的衝擊。面對「利字至上」的川普政府，台灣真能放心？

近期西方各國領導人紛紛訪問中國：有法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、加拿大總理卡尼、英國首相施凱爾等。他們都希望增進與中國的關係，以獲取雙方更大的經濟效益。川普對此十分惱火，警告英國與北京做生意非常危險；他對加拿大總理卡尼最為氣憤，揚言若加拿大與中國達成貿易協議，要增收加拿大所有進口貨品的關稅至百分之百。

川大爺的商業部長盧特尼克認為，美國不至於對英國大幅度增收關稅，因為施凱爾首相沒有像加拿大總理卡尼一樣對美國採取對抗態度，還說很難聽的話。卡尼究竟說了什麼，讓川普如此不悅？

卡尼在瑞士達沃斯經濟論壇演說「有原則並務實的加拿大道路」，他指出：舊世界秩序已斷裂。大國將經濟做為武器；關稅做施壓工具、金融基礎設施化為強制手段。卡尼點名加拿大、澳洲、法國、韓國等「中等強國」，正面臨最嚴峻的挑戰，同時也擁有最豐厚的潛在機遇。「中等強國」必須採取集體行動，如果我們不坐在談判桌旁，就會出現在菜單上。大國力量強大，中等強國必須面對現實、鍛造實力、結為聯盟。

卡尼的話說明了現實，繼續當美國的附庸，大哥掐脖子，小弟吐銀子，長此以往真受不了，號召中等強國聯合自謀生路。這怎麼算難聽的話？川普真正惱火的是卡尼與北京簽約，中國電動車進口關稅自百分之百降至百分之六，據說兩方將以本國貨幣做貿易，削弱美元霸權。

講難聽的話是川普的招牌：他強言要占有格陵蘭，指責丹麥忘恩負義；貶低輕視歐洲國家的移民政策、奚落歐洲經濟慘不忍睹，指控聯合國製造麻煩，講空話無行動、不能解決戰爭；不滿中國、印度及歐洲仍購買俄羅斯石油；掀關稅戰並嗆聲「美國不會再當愚蠢國家了」，甚至屢次指控台灣搶走了美國晶片製造業。

上行下效，美國商務部長在達沃斯論壇晚宴的演說更加跋扈無禮。盧特尼克抨擊歐洲喪失競爭力，導致經濟自殺，歐洲在ＡＩ、電池製造和數位科技等領域徹底掉隊；英國擁有北海大量油氣儲量，目前能源產量為一九九九年的三分之一；嘲諷歐洲央行總裁拉加德忙著印鈔票補貼各種漏洞；美國從納粹手中奪回格陵蘭，卻還給丹麥，真夠蠢，川普要重新奪回來；歐洲和丹麥應感恩美國，不可反對。

聽眾噓聲不斷，歐洲央行總裁拉加德及丹麥首相忍無可忍，中途離席。盧特尼克冷笑說：「你們噓吧！噓不走匯率波動和關稅清單，現實已經到來。」

事後川普又說：「真相總是刺耳的，他們的經濟快腐爛了，拉加徳除了逃跑還能做什麼？這不叫離席，她在潰逃。」

歇後語「拿著裹腳布當圍巾，臭了一圈啦！」指處世待人的極度失敗。世人多信奉「和氣生財」之道，「使美國再度偉大」，無非是想多點銀子進帳。賺錢的方法很多，如今只揮舞狼牙棒，對長期盟友們大聲嘲諷、斥責、鄙視、侮辱，也能奏效嗎？台灣面對這樣的美國，能安心押寶？（作者為電影導演）