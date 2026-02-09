嚴震生／川普2.0執政一年成績單

今年一月廿日川普執政一周年，原來應是他驕傲列舉執政一年「輝煌」成績、美國如何再次偉大之際，但國內因為移民暨海關執法局（ＩＣＥ）在明尼蘇達執法過當引發強烈抗爭，國外由於他對格陵蘭毫不遮掩地領土野心，在世界經濟論壇（ＷＥＦ）遭以加拿大總理卡尼為首的北約盟友譴責等內外失序的情況下，敗象已露，不知在今年農曆年後的國情咨文還能再編出什麼假象，來欺哄美國百姓。換句台灣流行的政治批判名詞：川普該如何喪事喜辦？

為避免陷入與川普同樣的偏執，我們必須客觀檢視他究竟推動哪些具體政策，或是在外交上替美國爭取到哪些利益。首先，在他就任當天，川普宣布特赦一月六日攻擊國會山莊的抗議民眾，另外也強化了邊境的執法，並向以平權為出發點的「多元、平等、包容」（ＤＥＩ）宣戰，滿足「讓美國再度偉大」的基本訴求。他也透過行政命令，成立政府效率部，展開對聯邦政府公務員的裁減。對外關係方面，川普下令直接將墨西哥灣改名為美國灣，同時在隨後出席世界經濟論壇時，還揶揄加拿大說若不想被課關稅，可以成為美國的第五十一州。

去年三月開始，他先是宣布百分之廿五的鋼鋁關稅，接著是對進口車徵收同樣稅率，四月二日則是展開與全球作戰的「對等關稅」。六月，川普未經州長同意直接派國民兵到洛杉磯處理暴動。

下半年開始的七月，國會通過「又大又美法案」，是一個降低富人的所得稅、減少社會福利開支的法案，肥了力挺他的身邊富豪、打擊反對他的弱勢族群。由於他擔心二○二六年期中選舉輸掉眾議院，因此透過共和黨在德州的優勢推動選區重劃，企圖減少席次的損失。八月他又派遣聯邦軍隊進駐華府，強化他對地方政府掌控的意圖。九月份起川普展開對政敵的報復行為，起訴前中情局長柯米及前國家安全顧問波頓等人。十月一日至十一月十二日，美國政府歷經有史以來最長的四十三天關門。十一月十日，美國首次未出席氣候變遷會議，年底則是展開對委內瑞拉船隻海上攔截的行動，並在今年一月三日直接逮捕馬杜洛總統。ＩＣＥ在川普就職滿周年前夕，執法過當，誤殺手無寸鐵的美國公民，引起公憤，各地抗議持續進行中。

最後，我們審視對川普執政一年來他最驕傲的外交成就—停止八場的戰爭，包括以色列和哈馬斯、以色列和伊朗、巴基斯坦和印度、泰國和柬埔寨等，其中有衝突仍在進行者，也有停火協議遭撕毀者，更有看不到川普或美國所扮演的角色者，但最重要的是他宣稱在極短時間就可解決、但即將進入第四年和平談判仍然觸礁的俄烏戰爭，川普顯然束手無策。在未獲得諾貝爾和平獎後，他乾脆發動對委內瑞拉的攻擊、想要用武力奪取格陵蘭，暴露其對和平本質的認同赤字。

川普經常自豪他任內短時間做的事，超過美國任何一位總統。如果我們回顧過去一年的美國內政與外交，他或許真的所言不虛，但空話多於成就、破壞超過建設，美國面臨自南北戰爭以來，最嚴重的分裂。川普的政策當然有爭議，但讓國內外批判聲浪不絕的另一個原因，則是他說話行事的風格，是歐洲文明社會所不能接受的粗暴、也是全球南方認知中「醜陋美國人」的霸道，更是國際社會最討厭的桀驁不馴、恬不知恥的自以為義。（作者為政大國關中心兼任研究員）