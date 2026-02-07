黃齊元／無視全球趨勢，緊抱美國

最近「台美經濟繁榮夥伴對話」會議在華府落幕，雙方同意加強合作，確保ＡＩ供應鏈安全，並簽署「矽盛世」宣言。同時黃仁勳來台邀請供應鏈舉辦「兆元宴」，稱讚台積電未來十年產能至少翻倍。

台灣好像正站在世界頂峰，但事實真的如此？美國好，並不代表全世界好；台積電和ＡＩ好，並不等於台灣好。台積電股價和台股指數創高峰，但大部分股票表現並不理想，大部分人薪資所得在平均值以下，ＡＩ僅嘉惠台灣少數就業人口，台灣的現實是「矽剩世」。

美國霸凌全世界，而川普是暴君，台灣只不過在助紂為虐，有什麼好驕傲？上個月達沃斯世界經濟論壇，川普發表充滿自我炫耀、威嚇與侮辱人的演說，讓多位西方國家領導人表達對美及川普的不信任；川普粉碎民主的神話，但被ＡＩ沖昏頭的台灣有覺醒嗎？

美國商務部長盧特尼克在會議前發表文章，說明川普為什麼要去達沃斯。他說美國不是要去維持現況的，而是要正面迎擊。川普只為了把一件事說清楚：資本主義現在有了一位新的執法官。他批評全球主義路線對美國的傷害，未來一切經濟政策「美國優先」。

西方國家紛紛開始自省、重新調整和美國的關係，唯有台灣失去了自我反省能力。近期對台灣影響最大的，是美國盟友的徹底瓦解。台灣下場會比歐洲國家更慘，至少他們懂得避險、希望和中國和好，不像台灣單邊押注美國。

紐約時報社論表示，美中新冷戰白宮已先舉白旗。美國一方面拘捕委內瑞拉總統、企圖接管格陵蘭島、威脅古巴、伊朗，好像不可一世；另一方面卻在對中政策上降溫。因為中國大陸實力早已今非昔比，美國對中的戰略敘事，不再充斥全面圍堵、或期待擊敗中國，而被一種更克制的現實主義認知所取代。

美中誰有較多談判籌碼，已很清楚。美國需要中國稀土，中國卻不一定需要美國晶片；中方在批准輝達晶片進口的同時，也要求陸企多用國產晶片。中國大陸在ＡＩ領域有更強的實力，連黃仁勳都承認電力才是未來的關鍵；反觀川普積極摧毀再生能源，雙方競爭力已不可同日而語。

川普最近內憂外患，很想和習近平做一筆交易來證明他才是談判高手。台灣是川普最可用的籌碼，最近的川習通話均提及台灣；反觀美國《國防戰略》版本遭修改、隻字未提台灣，說明川普不希望影響川習會。台灣有美國想要的關鍵資源，川普卻不能把對付格陵蘭的手段用於台灣，因此需要有創意的交易架構。

大陸近期也有許多危機，習近平對共軍將領的清洗引起許多討論，川普卻無視於此，稱習近平為「中國真正的老大」，充分說明他的心態。大陸對台戰略未來會結合談判、遏制、經濟壓力與誘因，逐漸改變台灣的戰略選項；台灣人民也應理解未來兩岸局勢轉變的可能，民意不能輕易批准國防預算空白支票。

最近英國金融時報社論表示，強權在地位下跌時，就會出現偏執與傲慢，因此美國將動盪不安。作者引述迪倫托馬斯的詩，鼓勵人們「怒斥光明的消逝」，卻也承認放手或許更合理—「智者臨終前明白，黑暗才是真理」。

（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）