張延廷／美2026年版《國防戰略》玄機

四日川習通話，據大陸官媒報導，習近平表示台灣問題是中美關係中最重要的問題，美方務必慎重處理對台軍售問題；白宮官員則表示美國對台政策未變，ＡＩＴ前主席卜睿哲也回覆台媒，這次通話可能是為川普四月訪中的規畫定調。

川普並未公布此次通話涉及台灣的具體內容，但外界已紛紛猜測未來川普訪中，台灣將被置於何處。回顧日前美國五角大廈公布的二○二六年版《國防戰略》（ＮＤＳ）報告，字面陳述明顯將重點置於美國本土和西半球，全文未提「台灣」，對中國大陸的用語也有所緩和。其實，美國早已將「台灣地位」與「台海周邊」的戰略層次劃出區隔，一旦「台海有事」，不排除美國仍會軍事介入，只是方式和技術將使兩岸都難以捉摸。

《國防戰略》每四年發布一次，並與《國家安全戰略》（ＮＳＳ）高度掛鉤。今年ＮＤＳ由國防部長赫格塞斯主導，充分反映川普風格，旨在將國防體系轉變為更具效率、專注於實際利益，而非維持全球安全秩序「理想化」的機構。

首先，美國國防政策產生明顯轉向，核心主軸為「美國優先」，其戰略的關鍵要點可分析成：戰略優先順序、重大變革調整、執行單位機制等層級。至於今年ＮＤＳ列出四大優先任務，最高順位為「保衛美國本土」，其次才為「威懾中國」。至於對中共「反反介入」的戰區聯動性質的實力，隨印太美軍各部「彈性戰術部署」的人員裝備逐漸成形和到位，也就不在話下。

再者，讓東北亞地區感受最深者，莫過於要求盟友承擔更多區域防禦投資，亦即「增加盟友負擔轉嫁」，北約應主導對俄羅斯的防禦，但在西太平洋就得由美國主導實質的抗衡中共力量，另為預防日韓等盟國武器在國際市場上與美國軍備形成扞格，也藉機強調「強化國防工業基礎」，企圖透過改革海外軍售等採購體系，整合盟國的既有能量，提升美國本土軍備生產能力。

在「重大變革調整」則強調西半球安全，即「門羅主義的川普推論」，強調恢復美國在西半球的軍事主導地位。對中共則不再將其明確標註為「戰略競爭者」，而是冀望透過「強化溝通」（去衝突化）與「實力威懾」雙管齊下，尋求「體面的和平」，將「鬥而不破」以書面化責成戰略單位執行能力。其次，俄羅斯雖然仍被美國視為「持續性威脅」，但新版文件認為其對美國本土的直接威脅尚屬「可控」，主張將歐洲防務交還給北約盟友。

這份《國防戰略》大幅重申了川普2.0的政策立場，「美國優先」以及以美國人具體利益考量的「孤立主義」，強調美國國土和西半球的安全才是五角大廈的首要關注事項，並稱過去長期忽視了美國利益，指出未來將向美國盟友提供「更為有限的」支援。川普政府的國防戰略與冷戰後歷屆美國政府存在根本不同，摒棄理想主義，擁抱務實的現實主義。美國將對潛在威脅採取一種更聚焦、也更具有戰略性的應對方式，不希望把美國的利益與世界其他地方的利益混為一談。

對於中美戰略博弈過招的諸多伎倆，我方一面要嚴陣以待，另一面也要讓大國明白中華民國的存在，才是對中國大陸最深沉的影響，建立兩岸「一中各表」共識，才能確保台灣未來的和平穩定。

（作者為空軍前中將副司令、國立清華大學教授）