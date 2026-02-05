趙建民／「後美時代」台灣的兩岸方略

民進黨執政十年，台灣海峽從「大交流、大和解」變為全球最危險的水域，美國國安單位評估，解放軍即將完成攻台準備。賴清德上台後風雲日亟，解放軍以準戰爭的規格進行圍台演習。在此關鍵時刻，國共兩黨重啟智庫交流，可以化解危機嗎？

本次論壇聚焦觀光、產業、環境永續等民生議題，達成十五項共識，包括人員往來與班機正常化。去年台灣觀光產業逆差七千億元，若能恢復陸客來台，情況將不至此。然而，兩岸交流涉及公權力，以觀光業為例，雖然陸方同意上海和福建來台團旅，但台方堅持旅遊小兩會先行協商，陸方則認爲台方有意藉機獲取政治利益，除非一方讓步，否則難有進展。

中國ＧＤＰ在過去十年中倍翻，人民幣在全球貨貿結算比升至百分之卅九，是川普一任時的四倍，跨境支付日均交易量近千億美元，六成出口是高科技產品；另一方面，過去五年解放軍軍機對台海的騷擾增加十五倍，飛彈穿越台灣上空、演習區橫跨我方領海基線，台海和平危如累卵！

川普以強奪豪取的方式強化美國國力，他的高關稅政策、對盟邦領土的覬覦、退出既有國際多邊機制，在在迫使貿易夥伴另覓蹊徑，一個新的全球化運動於焉展開，學者以「後美國的全球秩序」稱之，其中又以印太地區震動最大，中國獲益最多。

川普一任時，由於中國外交政策轉趨強勢，加上美國將中國列為戰略對手，以及香港抗中等，中國大陸在西方的國際形象一落千丈，然而川普強調本土優先，嚴詞撻伐歐洲盟邦，加上關稅的辛辣，西方盟邦紛紛轉向，希望在四月美中峰會簽訂關稅協議前，搶先鎖住中國市場與資金，拜登政府努力建立的反中聯盟一夕崩解；而美國撤出國際多邊機制留下的巨大空間，也予中國可乘之機，大陸學界謔稱「川建國」非無的放矢。去年，中國與東協十國更新自貿三點○，今年加拿大總理訪中時，簽訂經貿合作路線圖框架，英國首相訪中簽訂市場准入及商貿金融合作等等，國際經貿風向改變，即使關係不睦時有齟齬的印度，拜川普關稅之賜，也重新評估對中的經濟夥伴關係，改變不准中國資金進入的做法。

在新的全球經貿秩序重組中，歐盟趁勢崛起，今年一月先和拉美的南方共同市場簽訂自貿協議，成就七億人口的大市場，十天後又與印度簽訂被稱為「自貿之母」擁有廿億人口龐大市場的協議。歐印自貿協議協商廿載，促成臨門一腳的，也是川普。

印度受川普之害甚大，因而力圖振作，除和歐盟完成史上最大貿易協議外，還改善中印關係，積極探尋與南方共同市場與海灣國家合作委員會的合作機會。

國民黨副主席蕭旭岑在大陸期許兩岸合作賺世界的錢，同一時間，賴總統提出連結美國拒絕西進的主張，兩條路線涇渭分明。面對「後美時代」新全球秩序的重構，不論是國際化或兩岸和平，台灣都繞不開「西進」，以川普政策的自我，「脫中入北」難逃笑柄。沒有和平的兩岸關係，台灣希望在新的國際體系中取得一席之地亦屬枉然，從這個角度，本次國共論壇有其意義。兩岸交流的需求空前，但對話的阻力也是空前。（作者為中國文化大學社科院前院長、陸委會前副主委）