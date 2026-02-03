陳冲／北國尋金 看到MAGA真相

川普上任後，最大的貢獻，就是提升全球民眾對世界地理，尤其是北冰洋的了解。三年前願景工程與聯合報，為氣候變遷議題，派員採訪格陵蘭，消息傳出，國內朋友很多是滿臉問號，因為這約莫台灣六十倍大的冰原，當時知名度委實不高。

二○二四川普剛當選第二任，隨正副總統不合國際禮儀的言論，格陵蘭旋即成為世界焦點。今年川普針對丹麥及歐盟，緊咬格陵蘭議題，大鬧ＷＥＦ會場時，有人獻策：何不考慮斯瓦爾巴（Svalbard）？世人才猛然發現大約同緯度，在挪威轄下，有一台灣兩倍大的群島，具有同樣但略遜的戰略價值，謝謝！因為川普，大夥又增加不少對北極圈的了解。

其實斯瓦爾巴絕非籍籍無名，雖然人口不過兩千五百人，但有「全球農業挪亞方舟」之稱的Global Seed Vault即設於此，目的在防止農作物基因於戰爭、疾病、或天然災害時，受損或滅失。自二○○八年成立迄今，已收存種子樣本約一三八萬種，其中有約七萬件來自台灣，二○二四年中華民國將約一七○種台灣小米保存至種子庫，還登上國際媒體版面。中華民國可以驕傲宣稱，咱與北極圈兩塊淨土發生牽連關係，都是基於崇高的目的：氣候變遷或生物多樣性的保存，兩者更涉及人類未來的希望，相較有些國家僅志在擴張領土，層次實在不同。

眾所周知，川普競選團隊在俗稱海湖莊園協議的文件中，赤裸裸地提出，以關稅為由將貿易夥伴請上談判桌的餿點子，這也就是去年四月二日解放日的緣由。但以關稅作為擴張領土的手段（例如課徵百分之百關稅，直到歐盟八國同意為止），倒是聞所未聞。本年一月在ＷＥＦ年會上，加拿大總理卡尼發表令人動容的演說，指出國際現狀的缺失，呼籲middle powers（中型國家）合作，等於重演兩千五百年前蘇秦的合縱策略，引發川普不悅，也又祭出百分之百稅率，無異以關稅箝制他國領袖的言論自由，又增添關稅萬能的傳奇色彩。也是一九四七年ＧＡＴＴ（關稅貿易總協定）初制時，絕難想像的境界。

卡尼史詩級的演講，擲地有聲，川普雖然震怒，但有趣的是，通篇中未提川普，反倒是提到哈維爾（Vaclav Havel）兩次，哈維爾是誰？熟悉國際政治的朋友，相信都知道這位首任捷克共和國總統的大名。一九七八年，哈維爾還是異議人士時，曾發表過一篇震驚當局的文章：The power of powerless，文中哈維爾以一家果菜店的櫥窗解釋專制政府如何維持統治。

每天店主開門營業前，必依政府規定將印有「全球勞動階級，聯合起來！」的招牌，放置櫥窗中間，如此日復一日。店主並不見得相信招牌的內容，顧客也未必同意，但久而久之，產生催眠作用，大家琅琅上口，信以為真，直到有一天，民眾發現這不是事實，店主紛紛撤下招牌，布拉格之春來臨，專制政權也就垮台。

川普喊出ＭＡＧＡ，口號響亮，其實前兩任總統也都感到產業空洞化，所以推出再工業化、製造業回美國等鼓勵措施，也許成效較慢，川普不耐，卻也無能提出治國大計的激勵措施，乾脆一招關稅走天下，任何場合都祭出關稅，不僅破壞戰後八十年來全球逐漸成形的經貿秩序，也全盤沒收其他國家辛勤的經營成果，更讓美國選民誤信ＭＡＧＡ無往不利。其實ＭＡＧＡ只是空洞的口號，並無具體的內容，說穿了，就是哈維爾口中的招牌，也是川普的神主牌，有朝一日，當眾人不再盲信，華盛頓之春也就來臨！

六十年前，有一部膾炙人口的影片，「北國尋金記」主題曲North to Alaska風靡至今，影中人前進北國終於尋得真愛，此番美國民眾在北冰洋尋尋覓覓，終將發現ＭＡＧＡ只是一塊空牌。