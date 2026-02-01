魏國彥／台灣是柳丁 榨完汁就丟

一度我們以為川普會把台灣當顆棋子，在大國博奕中當馬前卒；或當成籌碼，在地緣政治交易中喊價換利。前者靠我們整軍經武，把自己裝扮成刺蝟；後者靠護國神山，成為世界ＡＩ供應鏈上的不可或缺。

台美關稅談判內容出爐，我們終於知道，三年後當川普任期結束時，我們的台積電及其扈從廠商已移民美國；當我們付完了一點二五兆的軍購保護費後，台灣變成一顆被榨乾的柳丁，食之無味，丟掉也不可惜了。

這就是美國新發布的「國防戰略」（ＮＤＳ）透露的訊息，洋洋灑灑，沒有一個字提到台灣，實情是：做為美國的棄嬰或棄婦，人家也懶得再花筆墨。

川普要拿格陵蘭，因為北極海有石油與天然氣，儲量四百五十億桶，比美國還多七十億桶。島嶼本身有戰略價值，監控俄羅斯。格陵蘭是丹麥所屬的自治區，川普逕行提出協議要丹麥吞，北約各國只能喊喊，言詞華麗，口惠而實不至，各國派兵登島演習，兵力屈指可數，是宣威還是示弱？

川普綁架委內瑞拉總統，因為該國原油儲量三千億桶，占全球石油儲量的百分之廿五。當年，美國是把委內瑞拉當成牆上的一個插座，用美國強大的油輪船隊當電線，把委國原油綿綿不絕地直送美國，成為美國能源供應的臍帶與子宮；美國控制這樣豐富的油源，可以控制石油與天然氣價格，也順便作為操作石油美元與美債的槓桿。數十年來，美國巧取不成，轉為豪奪。

美國前門拒熊，後院搶油，以現在的超音速飛彈與戰鬥機而言，兩地都是咫尺之遙，川普遠交近攻，抗中已非首要目標。因為台灣太遠了，鞭長莫及，既無礦產，也沒油源，唯一的不可或缺的晶圓代工將被連根拔去美國，台灣還剩什麼？黃仁勳喜歡的夜市小吃？霍諾德徒手攀爬的一○一大樓？

世界歷史上一直有帝國存在，台澎金馬作為一個以中華民國為名的政治實體，要多看看、想想過往各種小國在帝國壓迫下的抉擇與命運。

帝國能締造文明，也會毀滅文明，成毀之間，端看帝國領導者的一念之仁。十三世紀蒙古帝國東征西討，屠城滅國無數，國祚甚短；十八世紀英帝國比較文明，曾有近悅遠來之勢，至今仍維持大英國協，或與維多利亞時代的政治思想家約翰‧彌爾的倡議有關，他認為，若以人類共同幸福為依歸，帝國是一個民族能肩負的最高使命。美國著名學者弗格森二○○九年寫成《巨人》一書，以此觀點來承認美國是一個帝國，是一個「不一樣」的好帝國，給美國戴上一頂高雅端莊的帽子，如今川普脫掉這帽子，露出猙獰面目，警長已摘下警徽，自己變成了強盜。美帝不是紙老虎，是窮凶極惡的真老虎。

當年中（台）美斷交後，歌手羅大佑這樣唱過：

西風在東方唱著悲傷的歌曲

亞細亞的孤兒在風中哭泣

沒有人要和你玩平等的遊戲

每個人都想要你心愛的玩具

親愛的孩子 你為何哭泣？