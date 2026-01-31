聽新聞
0:00 / 0:00

方祖涵／一間叫做華特．強森的學校

聯合報／ 方祖涵

每個星期五晚上，固定打籃球的地方是在華盛頓市郊，馬里蘭州華特．強森高中。雖然已經是固定好幾年的習慣，每次走進學校大門，心裡還是有點感動。

華特．強森（Walter Johnson）不是政治人物，也不是宗教領袖，他沒有捐錢蓋學校，也從未在戰場上殺敵。學校以他命名，主要是因為他曾經是個參議員，不過並不是你想的那種。

強森是大聯盟華盛頓參議員隊主戰投手，從一九○七年開始，廿一年職棒生涯都在同一支球隊，迄今還是聯盟史上最多完封紀錄的保持人。當職棒名人堂於一九三六年選進首批球員時，強森就是五位球員之一。他在球場外號是「大火車」，因為那是當時人類知道最快的交通工具，跟他的四縫線直球一樣快。

這間學校在一九五六年成立，學校以他為名，應該是全美首間以運動人物當作名字的學校。那時強森已經因為腦瘤離世十年，跟寫大亨小傳的費茲傑羅與妻子薩爾達一樣，葬在附近同一個社區公墓裡。

華特．強森高中校刊名字叫做「棒球場」，畢業紀念冊叫做「比賽結局」，都是學生呼應校名的巧思。雖然沒有嚴格學術研究能證明校名會直接改變學生表現，可是，人並不是對符號免疫的動物。學生每天經過學校大門，幾年下來還是難免被潛移默化，在生活裡增加一些校名帶來的價值觀。

華特．強森不只球威驚人，在球場外謙遜與體貼的個性也常被稱道，更重要的是，他證明了人生不只唯一選擇，在職業運動場也能出人頭地。將近七十年來，從這裡畢業的人們，有些成為國會議員、白宮顧問、聯準會理事或世界銀行高層，有人站上奧斯卡舞台、也有人拿到諾貝爾獎。它曾經孕育出好幾位職業足球選手，還有泰國皇室的公主。

除了華特．強森以外，美國有好幾間學校以首位非裔職棒選手傑基．羅賓森（Jack Roosevelt Robinson）為名，也有學校叫做傑西．歐文斯（James Cleveland Owens），前者象徵平權運動的進展，後者更記錄了有色人種在一九三六年柏林奧運賞給納粹種族優越論的一記耳光。就像大亨小傳最被傳誦的那段話：「於是我們一再向前努力，卻像逆流行舟，始終被時間拖回過往」，人們不能改變過去，也無法抗拒歷史對未來的限制，至少，我們還能做些選擇，讓值得傳誦的故事進入學生的生活。

把視角拉回台灣，雖然促進轉型正義條例已經通過多年，目前仍有數十間學校保留威權時代留下來的設施與命名，而相關討論往往很快就被拉進藍綠意識形態的對決。台灣其實並不缺值得被記住的運動選手，諸如楊傳廣、吳昌征、蘇正生，甚至近年離世的王光輝等，都曾經在重要的時代，留下了重要的印記。

希望在不久的未來，他們的名字，也能每天都出現在學生進出校門的視線裡。（作者為運動文學作家）

延伸閱讀

NBA／火箭KD揮舞鐮刀單節砍16分 老鷹一哥強森缺陣中斷4連勝

NBA／「鷹王」強森準大三元力扛關鍵時刻！史奈德高喊：我要全部

楊恩時代正式終結！強森5年磨練飛速成長扶正當鷹王

金塊少了約柯奇卻登上西區第二 教頭艾德曼是救世主！

相關新聞

方祖涵／一間叫做華特．強森的學校

每個星期五晚上，固定打籃球的地方是在華盛頓市郊，馬里蘭州華特．強森高中。雖然已經是固定好幾年的習慣，每次走進學校大門，心...

楊志良／「德」與「位」的糾纏

在物理學上，有所謂量子糾纏，依照個人的觀察在政治上有「位」、「德」的「糾纏」，其嚴重性不亞於量子糾纏有過之而無不及。

闕志克／門羅主義的歷史幽靈

一月三日清晨，美軍以協助司法辦案為名，將委內瑞拉領導人馬杜洛及其妻子逮捕，押回美國。美國司法部長公開指控馬杜洛過去數年與...

陳力俊／從川普和平理事會悟我自處之道

開年後一件奇事，是美國總統川普在瑞士達沃斯世界經濟論壇期間，與十九國簽署「和平理事會」（Board of Peace, ...

李清志／孔子也瘋狂

至聖先師孔子被奉為教育工作者的楷模，是學校教師們的典範；但若孔子在今天的公私立大學裡任教，是否還會是「至聖先師」？還是會...

王正方／樊振東走紅德國

目前全球最強的男子乒乓球運動員，非樊振東莫屬。二○一八年以來，他曾連續五十八個月排名世界第一；贏得奧運會、世錦賽、世界盃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。