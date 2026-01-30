楊志良／「德」與「位」的糾纏

在物理學上，有所謂量子糾纏，依照個人的觀察在政治上有「位」、「德」的「糾纏」，其嚴重性不亞於量子糾纏有過之而無不及。

去年底發生的北捷隨機攻擊事件，造成四死十二傷，震驚社會。時間已過去一個月，人們在公車與捷運上逐漸又開始低頭滑手機，不再時時警惕、左顧右盼，事情似乎已告一段落。然而，台北地檢署近日偵辦終結，偵辦結果受到各大媒體大幅報導，再次引發社會關注。

這起事件最值得社會深思的，並不是治安層面的問題，而是如何預防再次發生這類「以極端行為換取社會關注」的悲劇，讓覺得自己有能力的年輕人，可以受到相等的社會關注，享有適切的尊嚴，不會產生「位不配德」的感受。

張文的家庭背景並不差，父母分別為工程師與會計，張文自己在校時表現也算優秀，但進入社會後卻處處碰壁、很不如意，與家人也長年疏離，是個孤獨的靈魂，亟需社會關注及連結，才會出現「要幹一票大的」的偏激想法。

「寂寞使人憔悴」，世界衛生組織已指出，孤獨（Loneliness）是新世代最重大的公共健康挑戰之一，對心理、情緒乃至生理健康皆有深遠影響。英國因此在二○一八年成立「孤獨事務部」，日本也因少子化與家庭功能弱化，設立相關部門。台灣的孤獨問題，相較英國、日本，不遑多讓，「孤獨死」已經不是新聞，相關單位已經多有呼籲，對獨居老人要多加噓寒問暖，若多日未見他們出門，要趕緊主動關切，以免悲劇連連。

相反的，某人的職位及享有的權力，若比其學識能力高出甚遠，即所謂「德不配位」，對國家社會的傷害，更甚於「位不配德」。賴政府原屬意吳音寧出任台灣肥料公司董事長，全民罵翻，她有自知之明悄悄離開。誰知一波未平一波又起，再任命只曾任柳營區農會總幹事的陳右欣為台肥總經理，同樣「德不配位」，甚至爆出曾購買假學歷充場面的風波。

目前在野對賴總統及執政黨，多有嚴厲的批評，特別是知識分子，因為賴總統及執政黨剛愎自用，晉用的官員不少是「位勝於德」，不但政策錯誤，且造成不少貪腐，就是綠營選舉，也常「位、德」糾纏，造成內鬨。藍白要合，比起單一的民進黨，其「位、德」糾纏的處理更為複雜，更需借鑒教訓，小心應對。

賴清德總統獨裁執政，用人從行政院長起，就是屢引爭議，不是「位不配德」糟蹋人才，就是「德不配位」淪為酬庸。不論「德不配位」或「位不配德」，都造成很多人才的折損以及社會的苦難。他本人就是典型的「德不配位」，亦可以休矣。（作者為前衛生署長）