陳力俊／從川普和平理事會悟我自處之道

開年後一件奇事，是美國總統川普在瑞士達沃斯世界經濟論壇期間，與十九國簽署「和平理事會」（Board of Peace, BoP）憲章，內容荒誕不經，但因美國是世界第一強國，總統行為動見觀瞻，且會深深影響世局，值得審視，並從各國反應中，了解國際現勢。

ＢｏＰ名義上是根據聯合國安理會第二八○三號決議，授權監督該決議執行的委員會。原是為以哈戰爭停火後，協助加薩走廊維和及戰後重建。川普將之偷梁換柱，章程中隻字未提加薩，明顯的是在未經聯合國授權下，妄圖組成由其主導的一個人的武林。

ＢｏＰ章程洋洋灑灑約四千字，包括前言與十三章。成員資格僅限主席邀請參加的國家，任期不得超過三年，可由主席續任。凡在憲章生效後首年內向ＢｏＰ捐款超過十億美元的成員國，可為永久會員。

川普擔任ＢｏＰ首任主席，擁有為完成ＢｏＰ使命所必需的專屬權力，可以設立、修改或解散附屬實體。主席可隨時指定繼任者。川普擔任ＢｏＰ主席一職與其擔任美國總統無關，他已表示希望終身擔任主席。在執行委員會方面，由主席選出並有權罷免。領導的執行長由主席提名，主席可隨時否決執行委員會的決定。

專家和批評者指出，川普試圖將ＢｏＰ打造成為聯合國安理會的替代方案，並賦予其個人全面主導權。而川普也聲稱ＢｏＰ可能會取代聯合國，且ＢｏＰ及其附屬實體具有國際法人資格。

收到川普的邀請約有六十個被認為較有份量國家，反應不一，已簽署章程者，包括阿根廷、印尼、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、土耳其、美國等十九國。打算接受邀請，加入ＢｏＰ的國家有埃及、以色列、越南等。目前拒絕參加的國家有法國、德國、愛爾蘭、義大利、挪威、西班牙、瑞典、英國等。尚未回應的國家，則有澳洲、巴西、中國、印度、日本、荷蘭、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、南韓、泰國等。另加拿大曾受邀參加，因一些爭議，被川普撤回了邀請。

從回應中，可看出它沒有獲得一些主要的西方國家支持。巴西對該提議持謹慎態度，擔心這可能會使美國總統權力過度集中，並削弱聯合國的作用。但中東、東南亞多國似對川普忌憚，可接受美國「君臨天下」，尚未表態者並不表示不接受。估計最後至少卅國參加，值得密切關注，作為國際關係的參考。

一向為美國堅定盟友的主要西方國家的態度，可由加拿大總理卡尼在世界經濟論壇演說代表。他直言不諱，「幾十年來，像加拿大這樣的國家在我們所謂的基於規則的國際秩序下繁榮發展。我們加入了它的機構，我們讚揚它的原則，我們受益於它的可預測性。正因如此，我們才能在其保護下奉行基於價值觀的外交政策」、「但這一切似乎都結束了，我們現在處於『斷裂』狀態」。為因應美國脅迫納為第五十一州，加拿大正在將軍費開支增加一倍，並重建其國防工業基礎，同時也簽署了一系列與包括中國的新協議。

台灣因受地緣政治限制，並沒有受到川普邀請。回顧賴政府對川普一意屈從，換不來口頭保護承諾，在美國盟國都喪失對其信任之際，反而似有盲目的信心，一旦發生戰事，美國會不離不棄。美國盟友的覺醒與沉痛告白，可為殷鑑。

（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）