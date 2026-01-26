王正方／樊振東走紅德國

目前全球最強的男子乒乓球運動員，非樊振東莫屬。二○一八年以來，他曾連續五十八個月排名世界第一；贏得奧運會、世錦賽、世界盃、亞運會、亞錦賽、亞洲杯、巡迴賽總決賽、全運會及全錦賽單打冠軍，是「超級全滿貫」選手。二○二四年獲巴黎奧運會單打金牌後，樊振東與國際乒聯、世界乒乓球職業大聯盟（ＷＴＴ）鬧翻，不列入ＷＴＴ世界排名，淡出國際賽事。

小胖（樊振東綽號），在二○二五年十一月的中國全運會，代表上海隊五戰全勝，以大比數連敗世界排名第一和第二的王楚欽、林詩棟，勇奪男子單打冠軍。證明他仍處在巔峰狀態。

十五歲加入中國國家隊，一路走來戰功彪炳，樊振東是乒壇天王巨星馬龍的接班人，中國國家隊頭號主力戰將。現年廿八歲的他，狀況超級良好，運動生涯還很長。樊振東加盟德國甲級薩爾布呂肯乒乓球隊，出戰德國杯。這項消息使得德國乒乓球界陷入瘋狂！門票連續數周賣光，體育館新增許多座位。贊助商開始打「中國牌」，以小胖為號召，外地觀眾來觀賽的急遽增多，當地旅遊業隨之興旺，樊振東帶來可觀的財富。

初次下場比賽樊振東二比三輸給打怪球的法國選手，接著又被德國名將杜達打敗。樊振東事後檢討：「這裡的比賽和中國完全不同。」當地媒體有耐心的報導：「以前的樊振東會回來的。」

小胖的運動天份世間罕見，正反手快速強勁、發球旋轉難測、 回球落點刁鑽、步伐穩健多變、臨場經驗豐富、能隨時轉變戰術、心理素質高；經過快速調整後，樊振東又恢復到所向無敵的狀態。

新年伊始，他率領薩爾布呂肯隊輕鬆打進德國杯半決賽，最後一天的賽程，小胖在七小時內比賽四場，殺的對手招架不住，薩爾布呂肯隊首次獲得德國杯冠軍，樊振東獲得最有價值運動員獎ＭＶＰ。這是二○二六年歐洲第一場重要賽事，他們還要拚德甲聯賽杯、歐洲杯。

樊振東在德國火紅起來。日前舉行的德國杯門票提前售罄，現場湧入超過五千二百多名觀眾，有球迷開車三、四小時趕來看比賽，德甲聯賽經理說：「樊振東效應正重塑德國乒乓球的熱度，這個熱度讓我們措手不及。」

球迷暱稱他「Fantastisch」，非常棒。開設「樊振東技術解析課」、「樊振東式步伐練習班」，報名秒殺。德語抖音：話題FanZhendong，累計播放量八百七十萬次。樊振東賽前與德國乒乓王子波爾用德語寒暄的片段，點擊數達二百多萬次。

小胖接受訪問，他笑吟吟展現親和力，以簡明英語作答，幽默感十足。說隊友弗朗西斯卡給他取外號：Funny（好笑）！你的乒乓球優勢？答：力量。最喜歡吃的德國菜？好吃的都喜歡。莫逆之交弗朗西斯卡，經常帶小胖回家享用他母親親手做的德國佳餚、在乒乓王子波爾家度耶誕夜。樊振東的德國經驗美好滋潤。

有「友誼第一、比賽第二」之說，比賽勝利的歡樂很短暫，彼此相互切磋了解，建立深遠的友誼，意義更重大。小胖輕取冠軍杯，又贏得德國萬千球迷的仰慕與愛戴，他超越了那句口號。

（作者為電影導演）