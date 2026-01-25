林中斌／2025的中國意外

廿五年初，中國經濟前景黯淡。原已內需疲軟、房市低迷、失業居高不下。關稅大王川普又重返白宮。廿四年ＧＤＰ成長五趴恐難維持。

廿五年一月十二台灣某媒體標題〈中美衝突加劇 外企加速撤中〉報導：外商大公司包括美國ＩＢＭ、德國福斯、日本本田等在中國裁員百千，關廠外移東南亞、印度等。

雖然同月中國奇才梁文鋒DeepSeek語言模型橫空出世，展現中國科技創新潛力。史丹福大學經濟學家許成鋼在二月廿紐約時報（紐時）表示：「我不認為中國經濟衰退會改變，頂多避免嚴重危機，轉向持續而穩定的下滑。」

情況到年底翻轉。經濟學人十二月廿刊首標題：〈二○二五習近平亮麗的一年〉。在綠能科技產品上，中國公司提供全球六十至八十趴太陽能面板、風力發電機、電動車。

紐時十二月十三報導，中國占全球生產力二十八趴，美國只占十七趴。中國一個船塢造船量便超過全美國造船量總和！廿四年，中國製鋼量是美國的十二倍！

經濟學人曾於十一月廿九報導中國快速發展新科技如自動駕駛車輛、開放原始碼人工智能等。令人驚訝的是：中國已成生物科技超級強國。中國是全球最大的新藥發展中心，占世界總量三分之一，而十年前它只占五趴。

無怪，拜登政府國安會高級副主任杜如松教授在今年一月十一紐時表示：美國依賴中國提供的不只是稀土，還有腫瘤、癌症、心臟病藥及抗生素。

廿五年十二月廿一，澳洲戰略研究所（ＡＳＰＩ）更新統計：全球七十四種關鍵科技裡中國領先的占六十六項，美國只占八項。而廿一世紀初，美國領先六十項關鍵科技，中國只三項。

由於中國出口轉向歐洲、印度、印尼、非洲，避開川普添加關稅打擊中國。曾依賴美國進口的大豆，中國轉由巴西阿根廷輸入。美國農民（川普選民）生活頓陷入困頓。

四月二日，川普大張旗鼓的宣布對中國關稅由卅九趴升至一百四十五趴。五月十二，川普宣布暫停。十月十日，川普再宣布對中國關稅一百趴；十月卅，宣布暫停。十二月廿三，川普第三次宣布對中國增關稅，次日宣布暫停。習近平有備而來，皆以卡咽喉的禁運稀土反制成功。

紐時今年一月十三報導，中國廿五年貿易順差達一點一九兆美元，比前年增加二十趴。這不僅是中國貿易順差史上新高，也是人類史上單一國家所創下的最高年度順差。

今年一月十六，中國美國商會公布去年十至十一月三百六十八家會員企業的意見。結果：五十二趴受訪美國企業仍把中國列為全球三大投資目的地，比前年上升四趴。五十七趴表示未來增加在中國投資。針對「跨國企業撤離中國」的說法，七十一趴受訪企業中國仍是全球布局的戰略「錨點」。

廿五年十一月十八紐約時報揭露美國威廉和瑪利學院AidData研究中心發現：全世界最大貸款人是中國，而跟它借得最多的是美國公司。總數兩千億美元！

今年一月十九日中國國家統計局公布：廿五年中國經濟成長五趴達標。

（作者為華府喬治城大學外交學院前講座教授，曾任國防部副部長，著有《偶爾言中》）