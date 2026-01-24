廖達琪／保守派會掌握台灣未來？

近日內政部公布了去年戶口統計資料，最令筆者咋舌的是新生嬰兒人數再創新低，僅十萬七千餘人，比國發會原來推估的近十三萬人少了兩萬餘。一九七○到八○年代，每年還平均有四十萬左右的孩子出生，才維持現在經濟的生產能量及社會的多元豐富，目前急遽的少子化趨勢，影響的層面自是廣泛而深遠。

馬上牽動的是超高齡社會出現，已被波及的是教育系統被迫大幅瘦身，及軍事國防上的兵源不足，所以早被稱為是國安問題。坊間較少討論的是：誰仍在生孩子？這些生孩子的少數有什麼特性？會不會驅動政治變遷？

筆者會有這樣的好奇，源出於：一個是筆者與兩位中小企業主聊天，兩人都在討論孫子問題，因已婚兒女嫌麻煩，不願生孩子；一個採取高壓的家父長姿態，威逼利誘，果真有了孫子；另一個採取自由尊重的開放措施，他的兒、媳就瀟灑自在享受人生。另一個場景是筆者參與基督教會活動，主軸就是強調家庭子女的生養及教導。兩個場景雖不相干，卻都點出生孩子不是個隨機過程，是有人為選擇機制在驅動，而這驅動力量不完全是物質環境養不養得起的問題，前面事例指向的是信念、價值及態度。筆者的歸納假設是：比較持傳統家庭觀念的保守派，會想辦法催生子嗣的機率高，文獻上有類似研究嗎？

經查，二○一○年加拿大一位教授Eric Kaufmann就依數據指出，西方世俗化的自由派族群，生育率僅一點一至一點四之間；高度宗教化族群如美國福音派，可達前者之兩倍，歐洲穆斯林社群亦不遑多讓，也是自由派的兩倍左右。長此以往，依他推論，自由主義的價值面臨傳承危機，因為政治社會化的理論始終強調家庭仍是傳遞政治信念的核心單元，而社會上也會顯現對墮胎、性別議題等的保守傾向。

他的觀點很能呼應當時歐洲正崛起的民粹主義浪潮，也相當程度可解析二○一六年川普的出線；他於二○一八再出書，特別論證川普崛起及歐洲右派民粹的普遍，並非全出於經濟焦慮，相當程度要看人口結構的變遷。因持自由左派理念的白人生育較少、減少的速度較快，而高度宗教化群體生養眾多，雖補上自由派白人的人力需求，卻威脅到保守右派白人的信仰及生存空間。在美國則有拉丁裔及福音派較積極生養，逐漸替換自由派白人的趨勢，川普把握住這正增加的多數，以保守的反同婚、反性別多元、反非法移民等傳統被歸類為右派的價值，訴求選票，站上浪尖。

筆者因非人口學者，不敢妄言台灣，只好問ＡＩ，它先舉證認同具傳統保守價值的台灣人較願意生孩子，還宣稱是「保守主義生物性的勝利」；再請它比較去年與二○五○的台灣人口結構，尤其是持保守價值的占比，它表示根據「國發會人口推估報告」與社會學差異生育率模型推算，台灣總人口屆時約兩千萬人，超過六十五歲高齡者可達百分之卅八，具保守價值者二○五○可上達百分之六十二！如果它的推估算正確，二○五○的台灣是銀髮族保守者的天地，即使民主選舉正常運作，自由進步的開放價值恐怕式微，社會的多元性也強烈被擠壓！

當然以上都是在一切條件不變之下；但眼前台灣所面對的內外情勢，要維持廿五年不變，似有痴人說夢之嫌。現在去推論台灣未來會由保守派掌握，似有些杞人憂天！

不過，人無遠慮，必有近憂。筆者只是期盼，這麼多國際國內的近憂干擾中，攸關社會長期發展的遠慮，不會被遺忘。（作者為中山大學政治所榮譽教授）