葉金川／台灣的生育政策改革刻不容緩

日前，特斯拉執行長馬斯克接受專訪時說，南韓的總生育率僅剩○點七，與維持人口規模所需的二點一差距甚大。他直言，再過三代，南韓就會人力斷層、國家各項機能萎縮，北韓未來無須動武，就能併吞南韓。

二十年後台無兵可用

他說得沒錯…，而台灣，是南韓的「難兄難弟」，甚至面臨更嚴峻的情形！

台灣的出生人數持續探底，二○二五年的出生數只有十點七萬人；如果隔一代出生人口減少百分之七十，再過一代，出生人數只剩四萬，男嬰只有兩萬人。所以花錢買武器也沒用，那還需要三代，二十年後，台灣就已經沒有兵可以操作武器了！

南韓的出生率在二○二三年觸底後，連續兩年出現微幅反彈；台灣卻仍一路下滑，二○二五年台灣再創新低，若從國安角度審視，少子化早已是「國家滅絕等級」的危機。少子化的衝擊，遠比中共侵台、氣候變遷、能源危機等等更迫切，因為它現在就在路上，且幾乎無法逆轉。

十八歲以下國家養

台灣的育兒政策思維必須徹底改變。沒有下一代，所有提供的社會福利和經濟國防制度都會失去意義。在少子化成為存亡危機的當下，育兒預算應優先於國防、教育、經濟與交通建設。因為沒有孩子，就沒有未來的學生、勞動力與納稅人。

政府應明確宣示「十八歲前國家、企業與家庭共同養」，結合現金津貼與育兒所得稅減免，降低家庭生育與養育成本。現金當然以六歲前為主，直到小孩滿十八歲；減稅層面，現行規定，每一申報戶扶養六歲以下子女人數，第一名子女扣除額度為十五萬元，第二名及以上子女每人扣除額為廿二點五萬元，減免額度真的太低了，要回饋給實際繳稅且育有子女的家庭，免稅金額增倍，才能兼顧公平與誘因。

相較之下，建立「未來帳戶」提供給孩子創業和就業的基金，用意良善，只是緩不濟急。「育兒社會住宅」，只能補助低收入戶。這兩項政策立意都很好，但是無法解決迫在眉睫的困境，它只是天邊的彩虹。

另外，現在就能做包括積極育嬰假，全面普及托育與學齡前教育，是當然的配套措施。

受少子化影響，很多大專院校關校，不少高中和國中小關校減班，教育資源應改配置到幼兒教育與托育服務，才是對育兒家庭真正有幫助。

韓國經驗值得借鏡

看看南韓經驗，即使生育率跌到谷底，只要政策正確，重置資源配置，仍有反彈的可能。唯有將增加出生率置於政策最核心，才有機會止跌回穩。這不是選擇題，而是政府必須馬上做的事。（作者為前衛生署署長）