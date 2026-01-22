陳立恆／2026世界拉美化，台灣呢？

委內瑞拉無疑是二○二六的開年頭條。

在不可置信的國際目光中，馬奎斯「百年孤獨式」的拉丁美洲宿命論又一次成為全球話題。誠然，《百年孤獨》的魔幻寫實很容易連結起拉丁美洲的混沌現實，有一種力求突破卻又力不從心的掙扎困惑，可是比起《百年孤獨》的血腥陰暗，吾以為三毛翻譯的阿根廷漫畫《娃娃看天下》（Mafalda）更符合我對拉丁美洲的文化想像。

《娃娃看天下》的主角是一位住在布宜諾艾利斯的六歲小女孩瑪法達，她熱愛政治與披頭四，憂心人類前途、戰爭和平、貪汙腐敗與貧富差距；她覺得聯合國無啥作用，並相信如果能將五角大廈和克林姆林宮從地球儀上用橡皮擦擦掉，這個世界會更加美好。我必須承認，瑪法達的諸多奇思妙想在六十年後的今天猶不過時。

除了廿多年前，為了投資兩棲飛船，短暫到過巴哈馬做實驗考察，我沒有拜訪過其他的拉美國家，這不是一塊我所熟悉的大陸，當第一次看到《娃娃看天下》時，我非常吃驚地發現這套描寫阿根廷中產階級日常的漫畫背景居然是民國五十幾年，漫畫裡的主人翁們幾乎家家戶戶都有電視、冰箱、汽車，夏天到海灘度假，聖誕節收到腳踏車當禮物，反觀同時期的台灣，還是一家有電視，全村到他家擠著看的辛苦年代，後來我才知道，原來上世紀五十年代，阿根廷和委內瑞拉都屬於世界上排名超前的富裕國家，ＧＤＰ甚至超越許多歐洲國家，更將當時百廢待興的台灣甩開半個地球，但正是瑪法達生活的六十年代開始，他們走上了拉美化的下坡路，而台灣則在經國先生與一群真正為國籌謀的技術官僚的齊心努力之下，創造了名動四方的經濟奇蹟。

在二○二四年諾貝爾經濟學得主艾塞默魯（Daron Acemoglu）和羅賓森（James A. Robinson）合著的巨作《國家為什麼失敗》中，闡述了經濟與政治制度如何決定一個國家的繁榮與衰敗，雖然我不盡然贊同該書所有的觀點，但他們對於一個國家採取遵守規則、鼓勵多元的「廣納型制度」或任由少數菁英把持的「榨取型制度」，將得到天淵之別的發展結果的論點我深以為然。君不見，當年讓整個台灣富起來的「經國化」屬於廣納型制度，而只讓權貴利益集團富起來的「拉美化」屬於榨取型制度，這其中關鍵其實就是「分配」，一個「均富」的社會才能長治久安，一個「富不均」的社會只會憂患迭出。

時序二○二六，「富不均」的現象日益嚴重，當全球地緣政治勢力板塊劇變、當民主燈塔都不顧形象地做起帝國強盜，大半個世界都在拉美化，貧富差距擴大、政府低效腐敗、族群鬥爭對立、中產階級萎縮、公共教育退化等等，這些拉美國家走過的歧途，代表現代文明的歐美國家似乎也難倖免於外，當然，深受歐美影響的台灣也在步入拉美化的陷阱中而不自知。

展望二○二六，我認為「統獨」只是「富不均」的障眼法，如何回到「均富」的廣納型政經制度，才是我們現任政府需要全力以赴的真實議題，否則，以台灣現在這種護國產業流失、黨意大於民利、利益團體把持的榨取型政經環境，二○二六的台灣只會像瑪法達的阿根廷，從原本國富民康的一方巨擘，成了隨時破產的一地狼藉，屆時，哪裡還會有人在意台灣呢？

（作者為亞太文化創意產業協會創會理事長）