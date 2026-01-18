魏國彥／面對「土方之亂」要有新思維

內政部國土管理署自今年一月一日起正式實施「營建剩餘土石方全流向管制」，所有清運車輛必須配置衛星定位裝置，讓管理單位清楚明白土方運出、運送與最終處置的路線與場所，一目了然，無所逃於天地之間。原意在強化營建廢棄物的管理，卻因全台缺乏足夠且合法的營建土方與廢棄物棄置場，引爆產業鏈危機！建商抱怨：幾乎所有土方業者在元旦前後同步寄出通知，表示暫停收受土方，讓原本準備開工的建案瞬間卡關，連「第一鏟」都鏟不下去。業者哀嚎：「開工、不開工都是死路」，呼籲政府留一條活路！估計有三百個都更建案停擺。這是「美濃大峽谷」土方爛埋濫倒後遺症大爆發。

另方面，環境部頗有斬獲，透過智慧勾稽與科技監控，去年年底大收網，偕同縣市環保局、經濟部水利署河川分署、地方檢察署及其指揮之保安警察等，破獲跨基隆、苗栗、台中、南投、彰化、雲林及嘉義縣的非法棄置廢棄物集團，依違反廢棄物清理法將百餘人起訴，打擊環保蟑螂，捍衛環境正義，守護國土有功。魔高一尺，道高一丈，違法濫倒營建廢棄物的舊習氣應會大幅絕跡，應是全民額手稱慶的好事！

陳水扁總統執政期間行政院前環保署長張祖恩有句名言：「廢棄物是錯置資源。」在環保界留下重要影響。當年一直希望能將「廢棄物清理法」與「資源回收再利用法」整合，制訂新的資源循環促進法，我擔任署長時也在立法院推動過，但遭到反對黨強烈抵制，認為有幫「廢棄物」修辭美妝、就地合法之虞。二○二三年環保署改制成立環境部，下設「資源循環署」，目前也繼續推動立法。目前發生的「土方之亂」正好是反思的機會。

資源與廢棄物往往在一線之隔，事關修辭，也端視如何執法，利用厚生與貪汙放水也在一線之間。民眾環保意識高漲以來，各種工業、農業、營建廢棄物，乃至廚餘，都碰到一樣的問題，一旦被冠以「廢棄物」之名，以名害義，人人厭惡，居民將各種處理設施，如掩埋場、焚化爐，都視為厭惡場所，連運送的車輛也嫌，設施附近的房地價格跟著遭殃，嫌惡螺旋讓環境治理、再生利用愈來愈難、動彈不得。

廿多年前，一名德國建築師寫了一本膾炙人口的《從搖籃到搖籃》，中譯本在台暢銷，形成一股風潮。他強調把任何物質，尤其各種「非再生資源」（例如鋼筋銅線等），在製造成任何工具或房舍的時候就要設計好如何能再利用。物質利用不再是線型的「由搖籃到墳墓」，而是不斷循環再生的「從搖籃到搖籃」—每個物品當它現在功能停消的時候，會是另個產品或用途的新起點。

台灣經濟建設有成，早已脫離「汙染天堂」階段，不該再有「以犧牲環境換取經濟成長」的克難思維。當此「土方之亂」陣痛期，朝野各方要以台灣環境的永續經營為念，要以「城市採礦」等資源循環再利用的觀念對於每項產品，尤其是長久屹立的建築物作「全生命周期」的設計與評價，「沉默成本」雖高，永續價值也水漲船高，「綠建築」的標準要再進化了。

（作者為行政院前環保署署長）