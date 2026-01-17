陳力俊／氣候記事：挫敗中的亮光

二○二五年對全球氣候而言，是動盪也是清醒的一年。年初，川普重返白宮，迅速拆解美國多年累積的氣候政策；年尾，世界則不得不面對一個殘酷事實：巴黎協定所設定的「不超過攝氏一點五度」目標，幾乎確定會超過而無法達成。這一年既有挫敗，也並非毫無亮光。《經濟學人》雜誌在年尾用一組組數字描繪氣候現況，讓人看到的是一幅複雜、矛盾、甚至帶著些許荒謬的全球圖景。

一、智庫Ember估計，印度因天候較溫和，使去年的用電需求增幅低於往年；此一「剛好」讓全球化石燃料發電「零成長」。

二、太陽能與風能在去年前三季分別大幅成長百分之卅一與七點六，主力推手正是中國；成長加速的結果，是再生能源在上半年首度產出比燃煤更多的電力。全球電力需求增加了，但太陽能與風能的增長更快。

三、在去年上半年，新增的太陽能與風電量超過全球電力需求，增幅達一點○九倍。也因此，它們首次在全球能源結構中跨越煤炭，燃煤產量也略降。這是少數值得記錄的氣候好消息之一，但背後仍是嚴峻的大背景：減得不夠快，也不夠廣。

四、去年極可能成為史上第二或第三熱的一年。一至八月的全球平均地表溫度，比工業革命前高出攝氏一點四二度。前年的攝氏一點五五度則創下歷史新高，使人類首次站在超過攝氏一點五度的刻度上。這不是警鐘，而是刺耳的警笛。

五、去年全球二氧化碳排放預計較前年減少兩億噸，這是由於南美洲的野火減少與森林砍伐趨緩。對照之下，燃燒化石燃料的排放量仍會比前年略高，大氣中的「壞帳」仍在累積。

六、科學家估算，人類剩餘的攝氏一點五度「碳預算」只夠再撐兩到三年。此一門檻以多年平均計算，因此前年單一年超標不構成正式違規，但意義明確：留給我們的時間，已不再以十年計，而是以「年」為單位倒數。

七、Verisk資料分析公司指出，去年全球因自然災害造成的財產損失，將達一五二○億美元，比過去十年平均值足足高出四分之一。

八、十月底，梅麗莎颶風以時速約四○六公里撲向牙買加，創下史上最強颶風紀錄。總損失可能逼近兩百億美元，幾乎等於牙買加一整年ＧＤＰ。

九、越南一座氣象站在一天內測得一點七三九公尺的降雨量，如獲確認，將成為全球史上第二高紀錄。這一季亞洲接連遭遇罕見氣旋群及豪雨，印尼、斯里蘭卡、泰國苦不堪言；死亡超過一三五○人，數百萬人被迫遷離。斯里蘭卡總統形容這是該國史上「最艱鉅的自然災難」。

十、醫學機構指出，全球平均每人每年將經歷十九天「威脅生命的熱浪」。研究者認為，其中超過八成若無氣候變遷本不會出現。所謂「極端」，正在變成「日常」。

ＣＯＰ30得出令人失望的結論，但這些峰會就像民主制度：「糟，但比其他的都好」。確實，全球談判制度緩慢、拖沓，但若沒有共識機制，小島國家的聲音永遠不會被聽見，也正是促成攝氏一點五度目標的關鍵力量。

去年的氣候數據是一面殘酷的鏡子：科學共識已極為清楚，某些成績值得鼓舞，但遠不足以抵消全球系統性停滯與政治倒退。能源轉型雖在加速，但全球氣候風險也在加倍。數字不會說謊，但人類是否願意正視它們，仍是一個未知數。（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）