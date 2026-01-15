馬凱／務求根本滿足居有其屋

新年伊始，家家戶戶莫不期望迎來一個充滿幸福喜樂的好年。姑不論川普關稅巨斧正待劈下，中共圍台軍演令台海風雲詭譎這些不在我們掌控中的事，萬千年輕人最期待的還是如何安居樂業。儘管傳統製造業備受打擊，傷痕累累；但在這個ＡＩ即將主導一切的新時代，如前所言，台灣的年輕人還大有機會努力學習相關的知識與技能，迎頭把握大好的前景。

唯獨安居，對年輕人來說，簡直是天方夜譚；因為眼前的住宅供不應求，單就六都而言，短缺即高達百萬戶。而且嚴重的短缺，將房價推得天高，不吃不喝，還需十一年的所得才買得起。在世界各國之中，我們算是名列前茅。

讓人民居有其屋，而且負擔得起，本來就是一個像樣的政府最起碼的責任；遑論我們這個以三民主義開國，高喊民生樂利的國家。但歷經幾次政權輪替，情勢乃每況愈下；其根源何在、解決之道為何，卻並非歷任主政者所念茲在茲、竭力求成之事。

前總統蔡英文在二○一六年提出八年提供廿萬戶社會住宅的政策。到二○二四年底，十二萬社會住宅，包含已完工或興建及決標的總數已達十二萬，包租代管八萬戶，達成率百分之九十五。然而此數字去實際缺口遠甚。而房價則直竄而上，若不是央行數度強力打炒房，更不知將伊於胡底。

住宅極缺與房價高攀，如前文所述，其根源在於建地稀缺導致地價高昂，以及歷屆政府從不將平均供求、平抑房價視為當務之急。

我們鼓吹在人民食米習慣逐漸淡化，且現代的戰爭勝負決於須臾，大量農地已不再是長治久安所必需。真為國計民生考量，即應將其中適合興建住宅的土地充分釋出，既能滿足如飢如渴的建地需求，復能快速而有效地壓抑地價與房價，那可以滿足多少盼有屋可住者的心願。

不過增加建地，要如何運用，仍大可斟酌。八年多前揭櫫的興建社宅政策，其實為德不卒。因為社宅的租期受極大限制，一般為三年可續租三年，新北市例外，為子女年幼家庭提供十二年租期。這樣短暫的租期在租用家庭的生命中只是一個極短暫的段落。租期屆滿又該何處容身？而且暫租社宅，家庭的資產並無絲毫增長。這都使得社會住宅只能做為一個短暫的過渡。

根本的解決之道，在於效法新加坡行之有年的「組屋制度」。星國的ＨＤＢ為八成的國民提供價廉宜居的住宅，配合公積金制度，幾乎每個居民都可輕易負擔住屋成本。而且在居住五年後即可轉售或升級，基本上可永久居住甚至世代轉移。

台灣雖無公積金制度，但勞保、個人退休帳戶等亦可局部發揮補足貸款的功能。最根本的是，組屋不但品質好，甚至有更高品質的選擇；而且其規畫為自成一個區塊，不僅有便捷的大眾運輸如捷運等，同時區內自設基本的生活機能設施，如必要的商店、服務業等。如果我們也能如法炮製，在規畫每一個重要的大眾運輸時，都於其站點選擇合宜土地規畫大型而且生活機能完備的區塊，供需要的家庭租或購，台灣的居住問題即能徹底解決，任何一個執政的政府也會大獲人民青睞！（作者為經濟評論者）